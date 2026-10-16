16.10.2026 | 8:58

МВР: ФБР е ангажирано с бомбените заплахи в България

"Не сме чак толкова активни в ТикТок, но сме активни на терен и действаме", подчерта главният секретар Любомир Николов

Американското Федерално бюро за разследване (ФБР) е ангажирано с разследването на бомбените заплахи в България, докато МВР засилва операциите срещу купуването на гласове преди президентските избори на 25 октомври. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на вътрешното министерство главен комисар Любомир Николов.

По думите му полицията вече е провела 140 специализирани операции, а за престъпления срещу политическите права на гражданите са образувани две досъдебни производства. Службите работят едновременно по предотвратяването на изборни нарушения, проверката на заплахите и защитата на изборната инфраструктура.

Николов увери, че вътрешното министерство е предприело мерки за спокойното и законосъобразно протичане на гласуването. По негово разпореждане се извършват превантивни проверки в населени места, където полицията разполага с информация за лица, свързвани с изборна търговия. Особено внимание се отделя на райони, наблюдавани при предишни избори, включително ромски квартали. Полицейските операции обхващат също противодействие на битовата престъпност и разпространението на наркотични вещества.

Подготовката включва охраната на транспортирането на машините за гласуване и изборните книжа до секциите. МВР работи съвместно с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ за наблюдение на киберпространството в дните непосредствено преди вота. Целта е да бъдат засичани и предотвратявани опити за кибератаки, които биха нарушили изборния процес. Главният комисар подчерта, че службите са готови да реагират незабавно при установена заплаха.

В отговор на критиките за недостатъчна активност срещу изборните престъпления Николов заяви: „Не сме чак толкова активни в ТикТок, но сме активни на терен и действаме.“ Той постави акцент върху оперативната работа на полицейските служители и проверките по места. Данните за 140 операции представляват увеличение спрямо обявените от МВР на 13 октомври 119 специализирани акции. Тогава министерството съобщи, че действията по обезпечаването на президентските избори протичат спокойно.

Отделно внимание главният секретар отдели на поредицата сигнали за поставени взривни устройства в училища, съдилища и други обществени сгради. „Работим усърдно, ФБР също са ангажирани с този проблем и в най-скоро време ще получим необходимата информация, с която да достигнем до конкретни заподозряни лица.“ Николов не назова конкретни заподозрени и не разкри подробности за обмена на информация с американските разследващи. Сътрудничеството идва след серията заплашителни съобщения, които през октомври предизвикаха проверки и евакуации в редица населени места.

Флагман.бг вече съобщи, че според разследващите част от заплашителните имейли са изпращани чрез компрометирани електронни пощи извън България. Службите проверяват различни версии за произхода и организацията на кампанията, без официално да са установили извършителите. На 8 октомври медията публикува информация за предполагаема връзка между времето на изпращане на съобщенията и определени политически събития. Тази версия не представлява доказателство за участие на конкретно политическо лице или организация.

Любомир Николов коментира и разследването на палежа на оборудване на „Старлинк“. Той потвърди, че полицията има заподозрени, но отказа да разкрие самоличността им и подробности за събраните доказателства. „Но не мога да дам подробности, за да не попреча на разследването“, заяви главният комисар. Информация за повдигнати обвинения по този случай не беше представена при изявлението.