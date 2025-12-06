06.12.2025 | 20:47

На 1 евро губите по 10 стотинки при обмен до 31 декември

Чейндж бюрата работят на ръба на закона за последна печалба преди влизането в еврозоната

С обменни курсове на ръба на закона чейндж бюрата опитват да реализират последни големи печалби преди влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 г.

В последните дни на лева обмяната му за евро в чейндж бюрата става при курсове от 1,86 лв. за евро купува и 1,99 лв. за евро продава, установи проверка на “24 часа”. Реално това означава, че при всяко обменено евро се губят поне по 10 ст. спрямо официалния курс на БНБ.

Тези курсове са точно на ръба на закона. Според наредбата, която регулира дейността им, обменните бюра правят сделки с чуждестранна валута в наличност при курс към лева, определен на пазарен принцип.

Обменният курс обаче може да се отклонява до 5% от този за съответната валута за деня, за която БНБ има котировка. За еврото е 1,95583 лв.

Рязко увеличение в търсенето на евро по обменните бюра доведе до скок на курс “продава” на много места до над 1,97 лв., потвърдиха и финансисти. Според тях се отбелязва ръст от над 50% в сравнение с времето, преди да стане ясно, че ЕК и ЕЦБ са съгласни България да влезе в еврозоната на 1 януари 2026 г.

Причината за увеличения оборот на обменните бюра вероятно е нежеланието на някои хора да обявят официално притежаваните от тях левове. И са склонни да платят тази своеобразна такса при обмяната, за да не останат с купища ненужни левове.

Но и бюрата, подобно на банките, са задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари да събират данни за произхода на парите при всяка сделка над 5000 евро на каса. Според становище на НАП проверка се прави и при множество свързани операции под законовия праг, но това е трудно за прилагане, при положение че обикновено за обмяната на валута извън банка не се иска даже лична карта.

След 1 януари голяма част от чейндж бюрата ще загубят клиентелата си, тъй като новата ни валута ще може да се обменя навсякъде по света.

Подобен процес е наблюдаван в Хърватия, където обменните бюра са намалели със 73% след въвеждането на еврото от януари 2023 г. По данни на Хърватската централна банка от декември 2023 г. броят на оторизираните офиси за обмен на валута е спаднал от 1080 до 293 в рамките на година. С приемането на единната европейска валута очакванията на операторите бяха дори за по-голямо намаляване на обема на бизнеса – с между 90% и 95%.

Според регистъра на НАП в страната са вписани 878 фирми, управляващи чейндж бюра. Точният брой на самите офиси е значително по-голям с оглед на това, че една компания може да управлява повече от един офис. Ако се пренесе хърватският опит, то броят им при приемане на еврото би спаднал до 237

И промяната е логична – еврото формира най-значителната част от обема на търговията с валута в страната, а с превръщането му в официална валута и обръщането на лева в евро без такса практически голяма част от бизнеса на бюрата приключва. Търговията с евро в момента представлява около 60-70% от бизнеса на обменните бюра. На второ и трето място са долар и британски паунд. Има и обеми с валути на съседни държави – турски лири, сръбски динари, румънски леи.