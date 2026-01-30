30.01.2026 | 10:37

Надежда Йорданова започна участието си при Цветанка Ризова с критика към ръководството на bTV

Депутатката от ДБ не одобрява политиката на медията

Депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова започна участието си в предаването на bTV „Лице в лице“ така: „Благодаря за поканата. Аз я приех от уважение към вас и вашата аудитория. Същевременно трябва да кажа много ясно, че ние имаме проблем с поклитиката на вашето ръководство. Медията трябва да дава гласове на всички.“

„Ние даваме, ето – вие сте тук,“ контрира я водещата Цветанка Ризова.

„Заглъхването на един от най-критичните и най-подготвените журналисти на bTV е проблем, продължи Надежда Йорданова. Проблем е за медийния плурализъм и за медийната свобода. Затова, както каза колегата Божанов, ние ще продължим нашия бойкот към сутрешния блок на bTV. Но отново благодаря – вие никога не ни спестявате трудните въпроси.“

„И аз благодаря за това, което казвате. На всички ни липса Мария, отговори Ризова, но все пак ние трябва да започнем нашия разговор.“

Надежда Йорданова коментира начина, по който беше закрита Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

„Ние сме против закриването на Антикорупционната комисия по начина, по който това беше направено“, заяви тя.

По думите ѝ ключови функции са били прехвърлени без реформа и без допълнителни гаранции към институции, за които те не са присъщи.

„Без никакви реформи и без никакви допълнителни гаранции, функциите по проверка на имуществените декларации и конфликтите на интереси бяха възложени на Сметната палата. Това е изключително изкривяване на функциите на върховната одитна институция“, каза Йорданова.

Тя изрази сериозни притеснения и относно връщането на разследванията към Националната следствена служба.

„Наблюдаваме едно притеснително замазване на следи. Под предлога, че се закрива една бухалка, на практика се изоставя борбата с корупцията“, заяви депутатът.

Йорданова защити позицията на ПП–ДБ срещу ограничаването на броя на секциите за гласуване извън страните от Европейския съюз (ЕС) до 20.

„Конституцията е пределно ясна – българските граждани, където и да се намират, имат всички права, включително правото на глас“, подчерта тя.

Според нея мотивите зад предложението са изцяло политически. „Това е безпрецедентно ограничение и е в частен интерес – интереса на „ДПС – Ново начало“. Това е наказание към българите в чужбина“, заяви Йорданова. Според думите ѝ в момента, в който ИТН са загубили подкрепата на българите в чужбина – веднага са подкрепили намаляването на секциите. И в момента, в който турците не са гласували масово за ДПС Ново начало, ДПС е решило да ограничи правото им на вот.

Йорданова потвърди, че има напрежение между „Да, България“ и „Продължаваме промяната“ в хода на преговорите за съвместно явяване на предстоящите избори в интервю за предаването „Лице в лице“ по bTV.

По думите ѝ Националният съвет на „Да, България“ отдавна има мандат за преговори със съюзниците от ДСБ и „Продължаваме промяната“, но процесът трябва да бъде воден внимателно и на основата на ясни принципи.

„Ние трябва така да се явим на тези избори, че да разширяваме подкрепа и да дадем ясно политическо представителство на хората, които свалиха властта с протеста“, заяви Йорданова.

Тя подчерта, че „Да, България“ настоява кандидатските листи да се изграждат на базата на професионални качества и способност за защита на политическите каузи, а не чрез партийно разпределение.

„Това, с което тези дни колегите от „Продължаваме промяната“ излязоха като решение, беше за запазване на партийното парцелиране на листите, при това с доста твърд тон“, каза Йорданова.

Според нея подобен подход подкопава възможността за постигане на съгласие.

„Ултимативното подхождане към търсене на общо решение не е демократично и трудно може да бъде прието. С ултиматуми преговори са невъзможни“, подчерта тя.

Въпреки това Йорданова беше категорична, че „Да, България“ не напуска масата на преговорите.