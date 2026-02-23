Ту-туууууу! Борисов: Как Радев ще се съревновава с мен?!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов използва срещата на кметовете на села, общини и областни градове в Стара Загора, за да изброи за пореден път какво е свършила партията му и да покаже, че не може да става и дума за съревнование между него и бившия президент Румен Радев.

„Кой повече е направил за тази държава от мен и от ГЕРБ, няма такъв. Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? 10 години е държавен глава. Като каже „олигархия“, да каже коя е“, каза Борисов. Той заяви, че е питал структурите си по места да му покажат кои са хората на Радев, но това така и не се е случило. „Да видим този феномен как ще се развие в следващите седмици и години“, каза Борисов. Герберският лидер заяви, че Радев го копира. „Беше написал (Радев – б.а.), че много добре вървят немските инвестиции, но те вървят, защото Папергер каза: „Аз дойдох заради Бойко“. Радев ще копира ГЕРБ! Дано намери подобни хора като нас, защото тогава ще се работи по-лесно“, каза Борисов.

Той повтори, че служебното правителство е на ПП-ДБ Доган и Радев. „В случая, ПП-ДБ избраха Доган и обръча от фирми. Нито Доган, нито Делян, нито Асен, нито Мирчев, нито Радев могат да ни съборят. Нямаме общо с никоя друга партия“, каза Борисов.

Той коментира и участието на Атанас Запрянов в служебния кабинет, като заяви, че „светът е във война“, евроатлантическите партньори вярвали само на Запрянов и затова Борисов се е съгласил той да остане в правителството. „Позициите на ГЕРБ са за мир, но подкрепяме Украйна. Знам, че това води до отлив на избиратели, но това са принципи“, каза той. И отново се върна към бившия държавен глава. „Радев тънко играе – хем за Русия, хем за Европа, хем за Америка“. След което атаката се прехвърли върху ПП-ДБ. „Олевяването на държавата доведе до тази дългова спирала, но това го причини Асен Василев, а не Влади Горанов“, каза Борисов.