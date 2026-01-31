31.01.2026 | 13:51

„Наглост на стероиди“: Партия “Трети март“ се моли Радев да им стане неформален лидер

От партията твърдят, че са в пълна готовност за участие в предстоящите избори

Създадената на 20 декември 2025 г. партия „Трети март“ прикани Румен Радев да стане техен неформален лидер. „Извършихме светкавична регистрация, кандидатстваме за рекорд на Гинес“, хвалят се новосформирания проект в прессъобщение, изпратено до медиите, включително и МИГNews.info. От „Трети март“ твърдят, че са в пълна готовност за участие в предстоящите избори.

„Регистрацията ни в съда беше осъществена в рекордно кратки срокове благодарение на неуморната и всеотдайна работа на стотици хора от цялата страна“, заявяват от „Трети март“.

По думите им за 18 календарни дни (9 работни) са успели свикването на инициативен комитет до подготовката и подаването на „безупречен пакет документи“.

„Процес, който обичайно отнема месеци, беше реализиран в рамките на дни. Поради тази безпрецедентна бързина взехме решение да кандидатстваме за вписване в Книгата на рекордите на Гинес като най-бързо регистрирана политическа партия“, адмирират собствените си усилия от формацията, претендираща да представлява Румен Радев.

От „Трети март“ обещават на Радев, че ако официално оглави новосъздадената политическа партия би имал „възможност да се яви на предстоящите избори със собствена формация, подкрепена от хора, които му вярват и подкрепят искрено“.

„Ще застанете начело на каузата „Трети март“, която преди време тръгна именно от Вас, ще можете да разчитате на доказаните ни организационни и комуникационни способности, ще имате пълна свобода на действие, без зависимост от капризите на съмнителни мандатоносители без реална обществена тежест, ще оглавите автентично движение от обикновени хора, нямащо нищо общо с олигархични зависимости“, сипят обещания от „Трети март“.

Председателят на „Трети март“ е Тихомир Атанасов. Бил е част от движението „Справедливост за България“ на бившия главен прокурор Иван Гешев, както и от „България без цензура“ на Николай Бареков.