18.08.2026 | 10:53

Написаха песен за убития Георги (видео)

Няма да мълчим, казва Таня Йорданова. Болка и несправедливост от трагедията раждат идеята на доброволката

Песен в памет на жестоко убития Георги Кузев създаде доброволката Таня Йорданова.

Миналото лято охранителката в една от най-известните болници в Лондон пристигна у нас от британската столица и заедно с приятели гасиха 26 часа без почивка огромната огнена стихия край село Безден, след това оборудва села с противопожарни средства и създава общността „Заедно можем – група за взаимопомощ“, сега Таня изразява по емоционален начин съпричастността си с кървавото деяние, потресло цялата страна.

„Написах текста на песента „Няма да мълчим“, посветена в памет на Георги Кузев и на призива за справедливост. Музикантът Коста Златев сътвори музиката и изпя парчето. Вече изпратих песента за прослушване до редица български радиостанции и музикални редакции. Това не беше песен, която предварително бях решила да напиша. Тя се роди от една трагедия, която ме разтърси и не ми позволи просто да продължа нататък“, споделя пред „България Днес“ Йорданова.

Когато се случва трагедията с Кузев, Таня е в България.

„Следях случващото се и в мен остана много силно усещане за болка и несправедливост, както и един въпрос – докога ще приемаме насилието като поредната новина, за която говорим няколко дни, а после забравяме?“, казва доброволката.

Таня не познава Георги лично. Но понякога не е необходимо да познаваш един човек, за да те докосне съдбата му.

„Зад едно име в новините стои човешки живот, семейство и близки, за които тази загуба никога няма да бъде просто заглавие. От това чувство започна да се ражда текстът. Исках да кажа нещо много просто, но силно: не можем да свикнем с насилието, не можем просто да подминем и не трябва да мълчим. Така се роди и заглавието – „Няма да мълчим“, посочва още Таня Йорданова.

Посланието на песента е по-широко от конкретния случай с Георги. То е срещу насилието, унижението и саморазправата и е призив да не оставаме безучастни, казва Таня, която е автор на текста, а Коста Златев дава на думите музика и глас и реализира песента музикално.

Текстът на песента гласи:

Куплет 1

Взеха ти живота посред бял ден,

Кричим потъна в тишина.

Но името ти няма да угасне –

днес цял един град е твоя глас.

Припев

Няма да мълчим! Няма да мълчим!

Справедливост за Георги ще отстоим!

Рамо до рамо, заедно стоим –

Кричим помни! Няма да мълчим!

Куплет 2

Мислеха, че страхът ще ни сломи,

че тишината всичко ще покрие.

Но щом един глас днес проговори,

след него хиляди ще се надигнат.

Припев

Няма да мълчим! Няма да мълчим!

Справедливост за Георги ще отстоим!

Рамо до рамо, заедно стоим —

Кричим помни! Няма да мълчим!