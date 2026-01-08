Нарушител в снежния хаос в София излезе от автомобила да бие друг мъж с бухалка (видео)

Тази сутрин заради снега в София се образуваха множество тапи и задръствания.
Във Фейсбук групата „Катастрофи в София“ бе публикувано видео, на което се вижда как мъж, правещ опит за забранена маневра, излиза от колата си с бухалка.
Следва физически сблъсък с друг мъж в кола, която му „пречи“ да се влее в движението по софийския бул. „Климент Охридски“.
Вижда се и как няколко души също излизат от колите си и се притичват на помощ на мъжа от бялата кола, който се опитва да изтръгне бухалката от ръцете на мъжа, правещ нарушението.
Ситуацията приключва без сериозни наранявания и някак напрежението се разминава, а нарушителят се прибира в колата си с бухалката и успешно се включва в движението.
Авторът на публикацията в социалните мрежи пише, че подобни случки наблюдава всеки ден.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране