08.01.2026 | 10:46

Нарушител в снежния хаос в София излезе от автомобила да бие друг мъж с бухалка (видео)

Ситуацията приключва без сериозни наранявания и някак напрежението се разминава

Тази сутрин заради снега в София се образуваха множество тапи и задръствания.

Във Фейсбук групата „Катастрофи в София“ бе публикувано видео, на което се вижда как мъж, правещ опит за забранена маневра, излиза от колата си с бухалка.

Следва физически сблъсък с друг мъж в кола, която му „пречи“ да се влее в движението по софийския бул. „Климент Охридски“.

Вижда се и как няколко души също излизат от колите си и се притичват на помощ на мъжа от бялата кола, който се опитва да изтръгне бухалката от ръцете на мъжа, правещ нарушението.

Ситуацията приключва без сериозни наранявания и някак напрежението се разминава, а нарушителят се прибира в колата си с бухалката и успешно се включва в движението.

Авторът на публикацията в социалните мрежи пише, че подобни случки наблюдава всеки ден.