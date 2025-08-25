25.08.2025 | 10:39

Наталия Киселова не ще президент, има други мераци

Искала да бъде следващият премиер и настоявала, че е нейното име трябва да се постави на първия ред, ако се стигне до съставянето на нов кабинет

Следващият премиер да се нарича Наталия Киселова. Тази заявка безапелационно направила юристката пред лидер на парламентарно представена партия. И този лидер не е началникът й в БСП Атанас Зафиров. Шефката на парламента преди време споделила на председателски съвет, че нейното име трябва да се постави на първия ред, ако се стигне до съставянето на нов служебен кабинет и първа е готова да седне в стола на Росен Желязков, а другите от „домовата книга” не било нужно да се обсъждат.

Амбициите на Киселова са далеч отвъд президентското кресло, в което неуспешно се опитва да я набута Атанас Зафиров, уж давайки на членовете и актива на столетницата повод да мислят, че БСП прелива от варианти за кандидат-президенти, а реално разполага само с Илияна Йотова. Киселова не искала и да чуе, че я спрягат за опонентка на червената фурия, тъй като „парламентът тесен за моята душа е” и искала да е начело на Министерския съвет, твърди „Уикенд“.

Амбициозната конституционалистка вече не обръщала внимание и на председателя на БСП Зафиров, който отдавна си е оскубал косите заради лансирането на разчорлената преподавателка по право, която според въпросния източник се кланяла на друг господар и дори показвала неуважение към шефа си.

Близостта й с Румен Радев също е вече в миналото – правистката се е ориентирала откъде може да получава рамо за бесовщините си, които все по-често вадели очите на леви депутати. Наш репортер разговаря и с някои от тях, като по думите им първата сред равни „се държи така, сякаш не нашата партия я направи това, което е, а колеги от друга политическа сила”.

Киселова искала непременно да е първа избраница за евентуален нов премиерски пост и била здраво наежена към бъдещия зам.-омбудсман Мария Филипова, която на този етап е категоричен победител в надпреварата, която все още продължава.

Мнозина злобни депутати заподозрели, че конфликтът е и на база визуални разлики с красивата шефка на Комисията за защита на потребителите. Истината по думите им е, че Киселова вече се виждала единствен избраник за премиер при нова парламентарна криза и не искала конкуренти да пречат на детската й мечта да е във властта.

Такава, според запознати от администрацията на Росен Плевнелиев ,имала Киселова още щом кракът й стъпил на „Дондуков” 2, доведена от тогавашната си дружка и по съвместителство вицепрезидент Маргарита Попова.

По думите им уж невзрачната Киселова имала сериозни политически амбиции и за да е „добре с всяка власт” не станала член на ГЕРБ, както я канили, а решила да атакува парламента от квотата на БСП, без обаче да членува в партията на Дядо Благоев.