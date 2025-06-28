Натрошен череп и много кръв: Подробности за бруталния побой над 13-годишно дете в Лом

Вчера по тел. 112 се получи сигнал за нанесен побой на дете в близост до 2 ОУ. Детето постъпи в реанимация с тежка черепно-мозъчна травма, тавматичен шок, загуба на съзнание, кръв в устната кухина, оток в очите, счупени предни черепни кости и счупена долна част на орбитата.
Това заяви в ефира на Нова тв директорът на болницата в Лом – д-р Георги Савков.
В такова състояние детето бе в продължение на часове. Има повръщане, главоболие. Това дете е бито с юмруци.
Другото дете също е потърсило лекарска помощ, дори има счупване на костите на ръката, с която е нанесъл удара върху главата на 13-г. дете. В момента детето е в стабилно състояние без опасност за живота. Травмата, която е получило, е травма за цял живот чисто психически.
На този етап не знам каква е причината, а и не е моя професионална отговорност да търся причината за побоя.
Меко казано съм втрещен от агресията, която е насадена в тези деца“, завърши той.
Инцидентът е от петък. Детето моментално е било закарано в болницата в града, а директорът на школото отказва към момента коментар по темата.
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