09.04.2026 | 10:13

Национален траур в Ливан: 182 жертви и почти 900 ранени след израелските удари

ООН: Мащабът на убийствата в Ливан е ужасяващ

Мащабът на убийствата при израелските удари по Ливан на 8 април е „ужасяващ“, заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Волкер Тюрк. Той призова международната общност да помогне за прекратяването на разразяващия се „кошмар“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Тюрк осъди атаките, като каза, че броят на убитите и ранените е ужасяващ. „Мащабът на убийствата и разрушенията в Ливан днес е просто ужасяващ. Такова клане, само няколко часа след сключването на примирие с Иран, е невъобразимо. То оказва огромен натиск върху крехкия мир, от който цивилните се нуждаят толкова отчаяно“, заяви той.

Съобщава за многобройни жертви, а болниците са претоварени. Екип на ООН за правата на човека на мястото на удара в Бейрут описа сцена на опустошение, с няколко трупа сред развалините.

Ливанският министър-председател Наваф Салам обяви 9 април за национален ден на траур. Кабинетът на премиера съобщи, че 9 април ще бъде „национален ден на траур за мъчениците и ранените от израелските атаки, насочени срещу стотици невинни и беззащитни цивилни“, като разпореди затварянето на държавните администрации и спускане на знамената.

Кабинетът на Салам съобщи, че той е ангажиран с дипломатически контакти, „за да мобилизира всички политически и дипломатически ресурси на Ливан, за да спре израелската машина за убиване“.