25.10.2026 | 11:10

„Не гласувайте“: ДПС бойкотира изборите (снимки)

Абсурдната акция е организирана заради арестувания за корупция кмет на Белица Радослав Ревански

След ареста на кмета на Белица днес се разпространяват призиви за бойкотиране на вота, които бяха споделени от ДПС.

Малко след спецакциите и арестите в Белица и Сунгурларе, Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на трима души. Двамата кметове Димитър Гавазов и Радослав Ревански са обвинени за участие в престъпен сговор и търговия с влияние на територията на страната. Те са задържани за 72 часа. Заедно с кметовете е обвинен и областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, който е под домашен арест по друго досъдебно производство.

„СЕГА Е МОМЕНТЪТ ДА ПОКАЖЕМ, ЧЕ НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ КАКВО Е СПРАВЕДЛИВОСТ! Нека не позволяваме на страха, разделението и безразличието да бъдат по-силни от нас. Нека покажем, че когато сме единни, гласът ни има сила и никой не може да го пренебрегне! НЕ ГЛАСУВАЙТЕ! Нека покажем, че Белица има глас и той трябва да бъде чут! Искаме справедливост!“, този призив на местния общественик Сабие Драскова беше споделен от ДПС Белица и Младежкото ДПС Белица.

„Дали подобен призив съответства на изборното законодателство“

В същото време д-р Джеит Газиев от „Прогресивна България“ се възмути на този призив.

„Призивът на ДПС – „НЕ ГЛАСУВАЙТЕ!“ е недопустим като политическо послание и буди сериозни въпроси! Да призоваваш хората да се откажат от гласа си е проява на политическа безотговорност и неуважение към правото им сами да определят бъдещето си. Още по-сериозен е въпросът дали подобен призив съответства на изборното законодателство. Това трябва да бъде преценено от компетентните органи“, написа Газиев.

„Към всички свободни и достойни хора: излезте спокойно и гласувайте! Не се страхувайте, не се поддавайте на манипулации и не позволявайте никой да решава вместо вас. Гласувайте свободно, по съвест и с достойнство! Вашият глас принадлежи на вас, а не на която и да е партия. Демокрацията не се гради с призиви хората да мълчат и да стоят вкъщи. Тя се гради със свободни граждани, които имат смелостта да направят своя избор!“, добави Газиев.

Бойкотът набира сила

Въпреки критиките, в социалните мрежи призивите за бойкот се разрастват. Мнозина заявяват, че докато кметът на Белица е в ареста, те отказват да участват в изборите.

Друга публикация – от името на ДПС-Хасково, казва на симпатизантите, че организацията „излиза сред природата и не гласува“. Закачливо се заявява очакване към депесарите да пуснат „прекрасни есенни снимки, улова на рибарите, набраните гъби, споделените моменти с близките“ от изборния ден.

Движението е регистрирано за изборите, но така и не номинира кандидат. През последните дни водачът му Делян Пеевски рязко втвърди позицията си към управляващата „Прогресивна България“ на Румен Радев, като обяви, че „няма да се подчиним на един антидемократичен, несъстоятелен, алчен за власт политически случайник“. Той обаче, също като Борисов, не застана зад кандидат за президент.