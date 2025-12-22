22.12.2025 | 19:17

Не гледайте bTV!

Идват избори, Борисов и Пеевски са оказали натиск върху собствениците на телевизията, като са заплашили бизнесите им в България

Какво може да се каже за медия, която уволнява един от много малкото си истински журналисти? Един от малцината, които следват истинските факти, задават истинските въпроси, правят истиските заключения. Един от малцината смелчаци, които в интервютата си и разследванията си не прощават на никого и дълбаят, докато не извадят на показ истината.

При това един от най-рейтинговите си журналисти. При това във време, когато и най-неизкушените в политиката, и най-незаинтересованите, и най-младите най-после масово прогледнаха за това в какво подобие на държава живеят и излязоха масово на улицата да протестират.

Именно такъв журналист е Мария Цънцарова. Именно това направи с нея bTV. Та – какво можем да кажем за такава медия?

Първото, което му идва на човек на ум, е, че вземащите решенията в (и за) тази телевизия са неинтелигентни и даже глупави. Някои от тях със сигурност отговарят на тази характеристика, но не и всички. Останалите са с остри морални дефицити и с много ниско съзнание за обществения интерес и истинската мисия на медията.

Защо го правят е очевидно. Идват избори и двамата дебели в българската политика и шайките около тях са загрижени за властта си и за несмущавания от почти нищо контрол върху държавата. Затова са оказали натиск върху собствениците на телевизията, като са заплашили бизнесите им в България. Разполагат с всички институционални лостове, за да го направят. Дали става дума за рекламни приходи, за транспортни сделки или комуникационни услуги – няма значение. Те си знаят.

За нас е важно, че това вече не е медия, а обслужваща компания. Всъщност, тя в много периоди от съществуването си е била силно раздвоена – как хем да обслужва бизнес интересите на собствениците си и политическите интереси на силните на деня, хем да го прави така, че публиката да не разбере. Всъщност, и уволнение като днешното съвсем не ѝ е за първи път. А и много журналисти я напуснаха заради това.

Същевременно трябва да признаем, че в това отношение тази телевизия никога не е била сама.

Какво можем да направим ние при това положение? Имаме само един ход. Трябва да спрем да гледаме тази телевизия.

Затова – спрете да гледате bTV!

Накрая едно лично отклонение. Точно преди 30 години, в предколедните дни на 1995-та по време на правителството на Жан Виденов, седем журналисти от програма „Хоризонт“ на държавното радио бяха брутално уволнени при сходни обстоятелства. За това повечето хора днес са забравили или не са чували. Но времената не са се променили кой знае колко.

Ясен Бояджиев