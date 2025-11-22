Съпредседятелят на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира в Бургас, че върху бизнеса се оказва натиск, за да не участва в протестите срещу новия републикански бюджет. Той предупреди всички ресторантьори и търговци, че ще трябва да отделят по 500 евро за внедряването на нов софтуер, каквито са новите изисквания за касовите апарати.

По думите му промяната няма да постигне очаквания резултат, съобщава днес БНР от Бургас.

Новият бюджет има едно голямо туморно образувание и това е изискването за промяна на софтуера на касовите апарати, което ще засегне десетки-хиляди търговци ифирми, коментира Ивайло Мирчев.

„Всяко магазинче, всеки ресторант, който ползва софтуер, ще плати около 500 евро, за да може само да отговаря на изискванията. Изискванията са архаични, защото така не се бори сива икономика. С този бюджет се генерира нова сива икономика.

Ние се противопоставихме много остро. Между другото, само три дни между първо и второ четене е скандално – това никога не е било. Може би много се бърза, защото се вижда, че хората са гневни, а виждат, че един-единствен човек превзема страната и отиваме към мека диктатура.“

В отговор на Бойко Борисов, който обвини опозицията, че с протестите срещу бюджета се пречи на приемането на еврото, Ивайло Мирчев каза:

„Тези, които поставят страната в риск по отношение на начина, по който приемаме еврото, са управляващите с този безумен бюджет. Не може ние да поемаме ние 20 млрд. дълг и да имаме нормално, стабилно влизане в еврозоната“

Бизнесът, който е най-засегнат от новия бюджет обаче не участва в протестите.

„Бизнесът не протестира. Бизнесът не съм го видял достатъчно ядосан. Една от причините – въпросният носорог звъни постоянно на бизнесмени и ако не им звъни, те се притискат през институциите, за да могат да не скачат на протести и да не подкрепят определени искания. А всички знаят, че това, което се случва, е абсурдно“, обясни Мирчев. Той така и не посочи кой е този носорог, който има власт да заплашва бизнеса и да притиска чрез институциите.

Пред второ четене на бюджета, от ПП-ДБ отново ще предложат пакет от десни мерки, които да бъдат приети, каза още съпредседятелят на „Да, България“.

Той коментира и ситуацията със задържания вече повече ог 4 мес. и половина квмет на Варна.

Изненадани сме от намерението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да свика извънредно заседание в неделя, чиято цел очевидно е отстраняването на кмета Благоимир Коцев, заяви Мирчев, цитиран от БТА. Съпредседателят на „Да, България“ посочи, че научили късно снощи за планираното заседание.

Нямаме съмнение, че зад това стои управляващият дует Бойко Борисов – Делян Пеевски. По думите му „цялата операция“ цели Коцев да не бъде повече кмет и да се предизвикат избори във Варна.

Той добави, че от „Да, България“ призовават гражданите да отидат пред спортната зала във Варна, където ще се проведе заседанието на ОИК.

Това, което ние искаме, е справедливост, ако някой е грешил, съдът да отсъди. Но да държиш човек в карцер, с болни, в студ, не е цивилизовано, каза той.