Нов БГ рекорд – 1.5 млн. лв. за укрепване на 150 метра селски път

Пътната агенция чупи рекорд след рекорд тази година по скъпо строителство, след като ремонт на километър третокласен път вече надхвърля 10 милиона лева (5 млн. евро). В петък е обявена обществена поръчка за укрепването на 150 метра третокласен път край село Корен, община Хасково, с прогнозна стойност за близо 1.5 млн. лв.

Междувременно избра изпълнител за укрепването на други 200 м третокласен път край Бобов дол за над 2.1 млн. лв. без ДДС.

Поръчка за 150 метра път за 1.5 млн. лв.

Пуснатата днес обществена поръчка е за изготвяне на технически проект и укрепването на отсечка с дължина 150 метра с прогнозна стойност 1 470 000 лв. без ДДС. Компроментираният участък е част от път III-505 Малево – Корен при 9-и км. Третоксласният път е свързващо трасе на община Хасково към общините Харманли и Маджарово. Срокът за подаване на оферти е до 19 януари 2026 г.

По пътя преминават както леки и тежкотоварни автомобили и автобуси, така и тежки военни машини към поделението в село Корен, посочват от АПИ. Компрометираният участък е извън населено място и е изцяло в хълмист терен. Поради активизиране на дестабилизационни процеси през лятото е нарушена целостта на пътния насип. На места банкетът е пропаднал, засегната е и част от асфалтовата настилка. В момента трафикът в участъка не е ограничен, регулира се с пътни знаци, а скоростта на движение е до 50 км/ч.

Предвидено е проектирането да се извърши в два междинни етапа за срок от 70 календарни дни, а строително-монтажните дейности се очаква да приключат за 120 календарни дни.

С изпълнението на проекта ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на отсечката и носимоспособност на настилката, ще се осигури добро отводняване на трасето и ще се повиши безопасността на движението, посочват от АПИ.

„Георесурс“ ще укрепва 200 м за 2.1 млн. лв.

След като АПИ се мота почти цяла година с поръчката за избор на изпълнител за укрепване на 200 м от третокласния път край Бобов дол, сега за малко повече от денонощие АПИ избра за изпълнител дружеството „Георесурс“ ЕООД. Поръчката беше обявена през април, след като кметицата на Бобов дол Елза Величкова мина в отбора на ДПС-Ново начало.

Четирима кандидати подадоха оферти в търга, които бяха отворени на 5 юни. От тях трима са отстранени по различни причини и до отваряне на ценовото предложение на 18 декември е допусната единствено „Георесурс“. Регистрираната в Симитли компания дава цена, близка до прогнозната от 2 125 500 лв. без ДДС и на 19 декември е обявена за победител.

„Георесурс“ ЕООД не е сред големите строителни компании в бранша. Дружеството е регистрирано в Симитли с капитал от 46 225 лв. и се управлява от Марио Георгиев Павлов, показва справка в Търговския регистър. Основната му дейност е търсене и добив на рудни и нерудни изкопаеми, но през последните десетина години трупа опит и в строителството.

През последните три години приходите на дружеството плавно растат нагоре и за 2024 г. отчита близо 3.5 млн. лв. оборот. За компанията работят около 60 работника, показват данните на Камарата на строителите в България.

„Георесурс“ ЕООД има опит в пътното строителство, работило е по обекти на общините Симитли и Благоевград, както и с държавната компания „Напоителни системи“. Имало е и сключени договори за пътно поддържане на участъци от магистрала „Струма“ с държавната компания „Автомагистрали“, каза собственикът му Марио Павлов по телефона пред Mediapool.