19.01.2026 | 11:28

Нови слухове: Ето кога Радев напуска президентството, Гюров – премиер, а Рашков – вътрешен министър

Постът на държавен глава ще бъде поет от вицето Илияна Йотова

В сряда президентът Румен Радев ще обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и ще влезе в политиката, за да участва на предсрочните парламентарни избори.

Това са последните очаквания на политици от висшите етажи в София, твърди „24 часа“. Като според тях президентът ще обяви влизането си в политиката от Пловдив, където го очакват на 21 януари, сряда. Първоначално Радев предвиждал обявяването на влизането му в политиката да стане във вторник, отново в Пловдив, но се е отказал. Според приближени до президента той бил твърдо решен сега да опита участие на парламентарни избори, за да не изпусне момента.

Постът на държавен глава ще бъде поет от вицепрезидентктата Илияна Йотова, както предвижда конституцията. А след като се закълне като президент пред Народното събрание, тя ще назначи и служебното правителство.

Според политици вече е договорено служебен премиер да стане подуправителят на БНБ Андрей Гюров, въпреки спорния му статус в домовата книга. Гюров е в дълъг отпуск от БНБ, след като срещу него започна разсредване на антикорупционната комисия.

Министър на вътрешните работи в служебния кабинет пък трябвало да стане Бойко Рашков. Той вече заема този пост в кабинета на Стефан Янев, а след това и в този на Кирил Петков. Рашков е известен като непримирим враг на лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски. Докато Рашков бе министър на вътрешните работи, МВР арестува Бойко Борисов. Впоследствие арестът бе обявен за незаконен.