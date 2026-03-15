15.03.2026 | 14:15

Новият аятолах на Иран е прехвърлен тайно в Москва, където се лекува

Кувейтски вестник разкрива, че цялата лява половина на диктатора е била затисната при срутване. Профилът му в X стои заглъхнал вече трети ден

Новият ирански аятоллах Моджтаба Хаменей е изведен тайно от Иран и се лекува в Москва от тежките си наранявания. Това съобщи изненадващо днес кувейтският всекидневник „Ал джарида“. Изданието твърди, че синът на убития върховен лидер Али Хаменеи е бил транспортиран с руски военен самолет при силно секретна операция, поради здравословното му състояние и ситуацията със сигурността.

При пристигането си той е претърпял „успешна“ хирургическа операция и в момента се лекува там в частна болница в един от президентските дворци. Според източника на вестника, нараняването на Моджтаба Хаменей е било сериозно. Той е пострадал при първите американо-израелски бомбардировки на 28 февруари. Състоянието му е изисквало добре оборудвана болница, внимателно медицинско проследяване и специално наблюдение. Подобни грижи в момента е невъзможно да се осигурят в Иран с продължаващите жестоки бомбардировки. Особено при обявеното от Израел, че ще насочи атаките си към новия върховен лидер.

Иранските служби за сигурност са особено обезпокоени от изтичането на информация за местонахождението на сина на убития Хаменей в Иран, пише „Ал джарида“. Страхът им, че и той може да бъде убит на свой ред ги е подтикнал да се съгласят с препоръката да се лекува в Русия. Лечението е било предложено лично от руския президент Владимир Путин. Това се е случило по време на телефонен разговор с иранския държавен глава Масуд Пазешкиан миналия четвъртък.

Вестникът цитира източник в Иран, че публикациите на Моджтаба Хаменей в профила му в Х, създаден набързо на 12 март, не са писани от него. Техен автор бил генералният секретар на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани. След като се появиха наведнъж 21 публикации, в рамките само на час, оттогава профилът на Моджтаба Хаменей стои в „заспало“ положение. Вестникът цитира източник в Иран, че публикациите на Моджтаба Хаменей в профила му в Х, създаден набързо на 12 март, не са писани от него. Техен автор бил генералният секретар на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани. След като се появиха наведнъж 21 публикации, в рамките само на час, оттогава профилът на Моджтаба Хаменей стои в „заспало“ положение.

„Ал джарида“ твърди, че синът на убития диктатор Хаменей дори не е знаел, че се е обзавел с профил в Х, нито че е „произнасял“ реч. Тя бе прочетена по иранската държавна телевизия и радио, бе публикувана и във вестниците на следващия ден. Но и до момента Моджтаба Хаменей не се е появявал жив пред обществеността и не е произнесъл нито дума със собствения си глас.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху намекна, че Израел разполага с информация за местонахождението и състоянието на Моджтаба Хаменей. На първата си пресконференция по време на войната миналия четвъртък, когато беше попитан за състоянието на иранския върховен лидер, г-н Нетаняху отговори: „Няма да му осигуря застраховка Живот“, изявление, широко тълкувано като намек, че Тел Авив разполага с конкретни разузнавателни данни къде е той.

Израелското разузнаване смята, че контузията на Моджтаба Хаменей може да е по-тежка от първоначално очакваното, като Тел Авив не разполага с окончателна информация за прехвърлянето му в Русия. Според „Ал джарида“, новият диктатор на Иран е тежко ранен, като е засегната цялата лява половина на тялото му – от главата до краката. Това се е случило не при директно попадение, а вследствие падането отгоре му на руини от бомбардирания от израелци и американци комплекс, който включва къщата и офиса на баща му в Техеран.