20.02.2026 | 20:54

Новият вътрешен министър поиска оставките на всички разследващи случая „Петрохан“

Еми Дечев поиска оставката и на главния секретар Мирослав Рашков

Вътрешният министър Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Новината беше съобщена с драмитичен пост от един от пиарите на ГЕРБ Никола Николов, който до вчера беше и началник на кабинета на бишвшия премиер Росен Желязков.

Също така от МВР ще бъдат отстранени и някои от служителите, водещи разследването на трагедията „Петрохан“. Вероятно кабинетът ще гласува предложението още в понеделник, когато е планирано заседание.

Действието идва на фона на продължаващото разследване по случая „Петрохан“. По-рано от МВР официално заявиха, че са изнесени всички данни, които могат да бъдат публикувани според закона.

Разследването остава сред най-обсъжданите криминални и политически теми в страната, като позициите на институциите и политическите сили продължават да се развиват.

Повод за нова вълна от коментари стана изказване на София Андреева от 19 февруари. В публикация във Facebook тя заяви, че хората около Ивайло Калушев са владеели специфична духовна практика, наречена „Пхова“, описвана като метод за „изстрелване на съзнанието“ през фонтанелата. Според Андреева, ако действително е ставало дума за ритуална смърт по подобен начин, „нямаше да има гилзи, а само една дупчица на темето“. С думите си тя поставя под съмнение версията за класическо самоубийство с огнестрелно оръжие.

Тези твърдения контрастират с официалната информация от разследването. По данни на прокуратурата и МВР, в началото на февруари в района на хижа край прохода Петрохан са открити телата на трима мъже с огнестрелни рани. Няколко дни по-късно, в местността край връх Околчица, са намерени още три тела, сред които и на 15-годишно момче.

Всички починали са били свързани помежду си и с група, представяна като общност със силен духовен и природозащитен уклон. Именно този елемент доведе до множество спекулации за характера на дейността им.

Разследването продължава, като институциите подчертават, че се изчакват окончателни експертизи и анализ на всички доказателства. Междувременно случаят се превърна и в политическа тема, след появата на публични обвинения и искания за отговорност във връзка с работата на разследващите органи.