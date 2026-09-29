29.09.2026 | 15:49

Ново 20 се готви в закона: Заради ракия, държавата може да ви спре Facebook

Митниците ще имат правото да блокират интернет страници за срок от 1 до 3 месеца, ако платформите не изтрият в определен срок обява за продажба на домашна ракия

След „шока“, преминал през българския народ, че домашната му ракия е под заплаха, сега на хоризонта се задава нова опасност по темата – пълното спиране на достъпа до социални мрежи и други сайтове при подозрения за опити за продажба на акцизни стоки онлайн.

Законът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, предложен от Министерство на финансите, въвежда строг контрол и пълна забрана на продажбата на акцизни стоки в интернет.

Заради онлайн обява, цялата страна остава без Facebook

Ако промените бъдат приети, вече няма да е възможно да продадете останал алкохол от сватбата или ракия домашно производство във Facebook Marketplace или в сайтове за обяви. Новите разпоредби дават право на контролните органи за нещо сериозно по мащаб – цялостно блокиране на социални мрежи като Facebook в България.

Митниците ще имат правото да блокират интернет страници за срок от 1 до 3 месеца, ако платформите не изтрият в опледелен срок обява за продажба на домашна ракия – интересното е дали когато става въпрос за социални мрежи би била блокирана цялата мрежа или само профил/страница от всичко, което тя предоставя като услуги, който е уличен в нерегламентирана продажба на алкохол. Вече има спекулации, че така ще може да се блокира съответната цяла мрежа – защото записаното в проектозакона е „интернет страници“, а това обхваща както подстраници на дадена платформа, така и самата нея като „страница“.

Цялостно се налага забрана за публикуването на обяви и съобщения за продажба на акцизни стоки и тютюневи отпадъци навсякъде в дигиталното пространство – сайтове за безплатни обяви, социални мрежи и приложения за съобщения (като Viber, Telegram, WhatsApp). Забраната важи и за продукти, които в описанието си „съдържат признаци на акцизни стоки“.

Сайтовете за обяви и социалните мрежи ще са длъжни сами да контролират съдържанието си. Те трябва да изтриват такива обяви до 3 дни от публикуването им, като блокират потребителските профили, IP адресите, имейлите и телефоните на нарушителите. Ако платформите не премахнат обявите сами, митническите органи ще ги уведомяват официално. Сроковете за реакция след предупреждение са до 24 часа за български сайтове за обяви и до 7 дни за големи социални мрежи и чат приложения.

Ако обявата не бъде изтрита в срок, Директорът на Агенция „Митници“ ще може да издава решение за временно спиране на достъпа в България до конкретния сайт или потребителски профил за срок от 1 до 3 месеца. За спиране на цели интернет страници Агенция „Митници“ ще иска разрешение от Софийския районен съд, който ще се произнася до 72 часа. Интернет доставчиците пък ще са длъжни да блокират достъпа до сайта в рамките на 24 часа от съдебното разпореждане.

Служители на митниците пък ще стават „тайни клиеннти“. За да ловят нарушителите, митническите служители ще имат право да създават специално регистрирани за целта фалшиви профили, имейли и телефони, както и да извършват контролни покупки под прикритие.

Има и предвидени санкции. За публикуване на забранена обява – от 250 до 750 евро за физически лица и от 500 до 1500 евро за фирми. При повторно публикуване глобата е съответно от 1000 до 2000 евро и от 3000 до 4000 евро.

„Самоволно блокиране“

За промените, касаещи онлайн разпространението на акцизни стоки и заплахата цялата страна да остане без социални мрежи, сигнализира екологът Тома Белев.

„В проекта за изменение на Закона за акцизите министерство на финансите си създава възможност да блокира самоволно достъпа до социалните мрежи на гражданите и на цяла България. Например решават, че някой профил предлага акцизни стоки и изпраща съобщение до Мета да бъде блокиран. Ако Мета не изпълни решението в срок от 24 часа, издават заповед за блокиране на Мета в цяла България за срок от 1 до 3 месеца и отправят искане до председателя на СГС за прилагането ѝ“, обясни той.

„Ама предлагал ли е акцизни стоки или не, от България ли е профила или не – няма значение. По предложението за изменение на Закона нямате право да предлагате електронно за продажба акцизни стоки, даже с платен акциз, ако нямате електронен магазин“, уточнява още той.

Спорните текстове

Публикуваме текстовете от Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, касаещи темата:

„§ 37. Създава се чл. 99в:

„Чл. 99в. (1) Забранява се предлагането за продажба чрез обяви или съобщения (включително в интернет, социални мрежи и приложения за съобщения), на акцизни стоки, отпадъци от тютюн, както и на продукти, в чието описание се съдържат признаци на акцизни стоки.

(3) Информацията за забранените акцизни стоки, продукти или отпадъци от тютюн по ал. 1, се премахва до 3 дни от публикуването/обновяването ѝ:

1. от лицата, предоставили услугата за публикуване на обявите/съобщенията, които са длъжни да контролират публикуването на подобни обяви/съобщения, включително чрез заличаване на потребителски профили или забрана/ограничаване на достъпа на използвани за целта телефонни номера, ай пи адрес и адрес на електронна поща;

2. от собствениците или лицата, отговорни за управление и използване на интернет страниците, на социалната мрежа или приложението за съобщения, като се премахват и електронните препратки към друга подобна информация.

(4) Митническите органи могат да уведомят лицата по ал. 3 за идентифицирани обяви/съобщения в нарушение на забраната по ал. 1, като лицата са длъжни да ги премахнат в срок до:

1. двадесет и четири часа от уведомяването на лицата по ал. 3, т. 1;

2. седем дни от уведомяването на лицата по ал. 3, т. 2.

(5) Уведомяването по ал. 4 се извършва писмено или чрез електронно подписан документ, изпратен:

1. на обявените на съответните интернет страници електронни пощи за контакт;

2. чрез официалните електронни пощи/инструменти за докладване, поддържани от собствениците или лицата, отговорни за управление и използване на социалната мрежа или приложението за съобщения.

(6) В случаите на ал. 3 и 4, когато информацията не е премахната в указания срок, директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице издава решение за временно спиране (блокиране) на достъпа на територията на страната до:

1. интернет страниците, на които са били публикувани обявите/съобщенията;

2. потребителските профили в социални мрежи и приложения за съобщения, където са били публикувани обявите/съобщенията.

(7) Срокът за спиране (блокиране) на достъпа до интернет страниците или потребителските профили е от 1 до 3 месеца, като решението се публикува на интернет страницата на Агенция „Митници“ на датата на издаването му. Лицата по ал. 3, както и лицата, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се смятат за уведомени за решението от датата на публикуването му.

(8) Когато в 7-дневен срок от публикуване на решението по ал. 6 потребителските профили в социални мрежи и приложения за съобщения не са спрени (блокирани), директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице отправят искане до собствениците или лицата, отговорни за управление и използване на социалната мрежа/приложението за съобщения, да премахнат информацията за забранените акцизни стоки, продукти и отпадъци от тютюн, както и да спрат (блокират) достъпа до съответните потребителски профили за оставащия срок посочен в решението.

(9) В 7-дневен срок от уведомяването им, собствениците или лицата, отговорни за управление и използване на социалната мрежа или приложението за съобщения, предприемат действията по ал. 8.

(10) Искането по ал. 8 се отправя писмено или чрез електронно подписан документ, изпратен чрез официалните инструменти (платформи) за докладване, поддържани от лицата.

(11) Когато информацията за забранените акцизни стоки, продукти или отпадъци от тютюн не е премахната и интернет страниците не са спрени (блокирани), директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице отправя искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички лица, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат (блокират) достъпа до съответните интернет страници за срок 1 до 3 месеца.

(12) Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместникпредседател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му.

(13) Разпореждането на съда се публикува на интернет страницата на Агенция „Митници“, като лицата, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се смятат за уведомени от датата на публикуването му.

(14) Лицата, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат (блокират) достъпа до съответните интернет страници, в срок до 24 часа от публикуване на акта на съда на интернет страницата на Агенция „Митници“. Спирането (блокирането) на достъпа е за срока, определен от съда и не може да бъде преустановено предварително.

…

(17) Митническите органи извършват проверки и събират доказателства с цел идентифициране на обявите и съобщенията в нарушение на забраната в ал. 1, както и за удостоверяване на действията по ал. 3, ал. 4, ал. 7, ал. 9 и ал. 14 -16.

(18) В случаите на ал. 17, митническите органи могат да използват регистрирани за целта потребителски профили, електронни пощи и телефонни номера, както и да извършват контролни покупки по реда на чл. 103, ал. 5.

§ 53. Създава се чл. 123е:

„Чл. 123е (1) Лице, което в нарушение на забраните в чл. 99в, ал. 1 предлага акцизни стоки, отпадъци от тютюн или продукти, в чието описание се съдържат признаци на акцизни стоки, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 250 до 750 евро или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 1 500 евро.

(2) При повторно нарушение, глобата по ал. 1 е в размер от 1 000 до 2 000 евро, а имуществената санкция – в размер от 3 000 до 4 000 евро.

(3) Лице, което не изпълни задълженията си по чл. 99в, ал. 3 и ал. 15, се наказва с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 1 000 до 2 500 евро.

(4) При повторно нарушение, имуществената санкция по ал. 3 е в размер от 2 000 до 4 000 евро.“