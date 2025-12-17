17.12.2025 | 17:43

„Ново начало“: Четирима служители на НСО пазят Пеевски, заплатите им са между 3 и 4 000 лв.

В момента освен от НСО той е пазен от барети от СОБТ, полиция, жандармерия и частна охрана

От „Ново начало“ излязоха с позиция, в която твърдят, че лидерът им Делян Пеевски е охраняван от четирима служители на Националната служба за охрана (НСО), чиито заплати са между 3 и 4 хиляди лева месечно.

„Ние се обърнахме с писмо към Националната служба за охрана, с което поискахме да бъде предоставена информация за това колко струва охраната на г-н Пеевски. В своя отговор, позовавайки се на закона за НСО, по който ведомостите и възнагражденията на служителите са маркирани с гриф за сигурност, от НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв, а на сержантите около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски са четирима. Аритметиката от тук насетне е сравнително лесна“, пишат от пресцентъра на Пеевски, позовавайки се на отговори, които им дали от НСО.

Преди дни от ПП-ДБ внесоха законодателни промени, с които да се свали охраната на Пеевски от служители на НСО. Поправките предвиждат да се забрани гардове от службата да пазят депутати, освен председателя на Народното събрание.

В момента Пеевски освен от НСО е пазен от барети от СОБТ, полиция, жандармерия и частна охрана. На тази гавра с българската държавност трябва да се сложи край“, каза тогава съпредседателят на участващата в „Демократична България“ партия „Да, България“ Ивайло Мирчев и обяви, че по негова информация Пеевски го пазят по фалшив сигнал, че „отряд на руското ГРУ е влязъл в България, за да отстранява Пеевски“.

Разглеждането на първо четене на въпросния законопроект за свалянето на охраната на Пеевски от НСО е част от дневния ред на утрешното заседание на ресорната парламентарна комисия.

От ДПС не отговарят дали Пеевски действително е пазен освен от НСО и от СОБТ, полиция, жандармерия и частна охрана.

„Медийно е известно, че през август 2023-та година НСО осигурява охрана на петима високопоставени български политици, заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. Това са лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това се случва в мандата на т.нар. „сглобка“, се казва в прессобщението на ДПС. Към днешна дата обаче Петков и Атанасов нямат охрана от НСО, а Христо Иванов е извън политичката.

За това каква точно е заплахата, заради която Пеевски го пази НСО, от ДПС казват: „Основанията за решението за поставянето на охрана не се коментира от НСО, с аргумента, че това е класифицирана информация“.

„По отношение на ползвания от г-н Пеевски автомобил, той е собственост на партия ДПС и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, съгласно принципите на действащото законодателство“, посочват от формацията на Пеевски.

От „Ново начало“ добавят, че решили да зададат въпроси до НСО заради това, че „свръх фокусирането на политици от ПП-ДБ по темата за основанията и себестойността на охраната конкретно на г-н Делян Пеевски остава непроменено“.

„Толкова по манипулациите от конспекта на ПП-ДБ – нито охраната е по-голяма от тази на президента и премиера, нито се плащат милиони за охрана, нито автомобилът е на НСО. Всичко, което произлиза от тези политици може да се илюстрира със стария виц „не били компютри, а компоти“, пише още в прессъобщението на „Ново начало“.