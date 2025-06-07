„Ново начало“ за хазната на Шумен с математика и греяно вино!

Един корпулентен въпрос тегне вече седмица над гражданите на Шумен – поради каква причина имат нов зам.-кмет по финансите. На 30 май на изненадваща пресконференция кметът Христо Христов (БСП) най-официално обяви, че маха досегашния си заместник по хазната Десислава Петрова, макар тя да работи „отлично по най-блестящ начин“ – добавяйки също така най-официално, че я отстранява само и само да я замести с местния лидер на „ДПС – Ново начало“ Бейнур Ахмед. Кметът обясни рокадата с нуждата от по-стабилно мнозинство в общинския съветник, с цел устойчивост в името на гражданите. А и „да ме накара да се чувствам сигурен“ (цитат на Христов от шуменския сайт „Радиан“).

Според местни наблюдатели обаче мнозинството зад него не е било чак толкова разклатено. Даже въобще – четиримата съветници на „Новото начало“ (всичките екс Доган) тъй и тъй са крепели кмета. „Те бяха един от най-надеждните партньори, който оставаше скрит в сянка“, призна самият той на пресконференцията. Очевидно, нещата сега просто изсветляват – партията на Делян Пеевски официално влиза и в управлението на Шумен, при това с най-важния ресор.

Но с това изсветлелите официалности в шуменската власт не свършват. Всъщност, отличничката Петрова не е изгонена, ами най-официално понижена – ще оглави финансовата дирекция на общината. Най-вероятно пак тя ще оправя приходите и разходите на града. А е най-вероятно именно това, понеже сменилият я човек…. най-официално не е квалифициран да се занимава с финанси. 59-годишният Бейнур Ахмед, който за кратко при един от служебните кабинети бе областен управител, има учителско образование по „Математика и информатика“ от Шуменския университет. Завършил е още „Математика и икономика“, после „Публична администрация“. Голяма част от професионалния си път прекарва в отделите на община Шумен (не е финансовия). Известен е също като производител на ракия, има си винарна, признат майстор из фермерските пазари на греяно вино. Та, преминаването на шуменските финанси в неговите ръце изисква оставането на досегашната финансистка.

След всичко това кметът Христов няма причина да не се чувства наистина сигурен отвсякъде! Но въпросът „Защо?“ все пак остава за редовите граждани, ако случайно не се припознават в цялото това най-официално изсветляване.

ЧЕРВЕНА ТИШИНА И ПРОДЪЛЖАВАЩА ПРОМЯНА

Седмица вече няма реакция от БСП-Шумен. А през 2023 г. Христов бе избран не просто като кандидат на партията, ами и в противовес на ДПС. Реакция дойде от ПП, обаче без оттегляне на подкрепата за кмета. В позиция на шуменския депутат Николай Денков се казва: „В последната година и половина в община Шумен имахме добър диалог с кмета проф. Христо Христов. Имахме и взаимно разбиране за най-важните задачи, които трябва да се свършат и са в ръцете на местния екип. Влизането на Ново начало в ръководството на община Шумен със заместник-кмет е тревожна новина предвид силовото „присъединяване“ на други общини към орбитата на Пеевски. Ще следим отблизо как ще се отрази тази кадрова промяна на работата на кмета Христо Христов и ще реагираме, ако видим забележима промяна“.

ЗАМ.-КМЕТОВЕТЕ СА ВАЖНИ!

Община Шумен има шестима зам.-кмета, точно колкото близо два и половината пъти по-голямата община Бургас и близо четири пъти по-голямата Варна. На местна почва да върви шегата, че Шумен е лидер на глава от населението по този показател. Зам.-кметовете покриват голяма част от политическия спектър, осигурявайки едно „стабилно управление“ на общината.

Диян Иванов