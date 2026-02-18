18.02.2026 | 10:15
Няма такава пародия: Шумен e без вода след налети 220 милиона лева
Двудневната авария тъкмо бе оправена и... настана нова

Актуалните водни проблеми на Шумен (трето денонощие чешмите са сухи) онагледяват истинска пародия: 220 милиона лв. бяха налети за подобряване на водоснабдяването в града през последните две десетилетия, но проблемите, очевидно, продължават. И ако някой си мисли, че днешните аварии са  черешката на тортата, бърка – година след пускането на чисто новия водопровод от язовир „Тича“ Шумен продължава да е първенец в държавата по загуба на вода – 83.67% (данни на КЕВР от октомври 2025 г.). Според местния сайт „Радиан“, Вик-Шумен не намалява, ами увеличава прахосването при преноса. Официално обяснение? – Никакво! Неофициалното сочи нерегламентирана употреба на големите предприятия в района.

Колкото до сегашната ситуация, тя изцяло е поради несвършена работа. Две денонощия градът бе без вода заради повреда в помпената станция. И тъкмо аварията бе отстранена – настана нова тази сутрин – токът на помпите спря поради снеговалежа. Казусът с помпената станция е много интересен. Въпреки огромното количество налети пари през годините за водоснабдяване (126 млн. за тръбата от „Тича“, нова пречиствателна станция и още стотина милиона по-рано по две програми ИСПА), те не стигнаха за помпената станция. А съоръженията там са около 50-годишни  – нямат адекватна защита срещу токови и хидравлични удари. Точно те „гръмнаха“ преди два дни. Впрочем, гръмнаха и веднага след пускането на водопровода през есента на 2024 г., поради което рязането на лентата хич не бе празник. Отделно е интересен фактът, че помпената станция се намира между водопровода и пречистващите инсталации – ключова е за цикъла, но все така остана неремонтирана.

Сега градът две денонощия бе на водоноски. Граждани се редяха из улиците на опашки за вода. На цистерните пишеше, че не става за пиене, а само за миене  – абсурдна и унизителна ситуация. Информацията от снощи гласеше, че помпите са оправени, водата се пуска. Но тази сутрин дойде новата авария – пак няма вода.

„При кандидатстването по проекта за водопровода е бил включен и ремонт на помпената станция. Към момента са изготвени пазарните консултации, предстои да бъде обявена обществена поръчка. След провеждането ѝ ще може да се пристъпи към ремонт. Надявам се по най-бързия начин да бъде реализирано всичко“, заяви вчера пред БНТ шефът на ВиК – Шумен Иван Пушкаров. Тъй като станцията е държавна, кметът Христо Христов каза, че за пореден път ще постави пред държавата въпроса за ремонт.

