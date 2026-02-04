04.02.2026 | 13:26

Нямаме никакви сили повече да се борим – съобщение до майката на собственика преди трагедията в хижа „Петрохан“

Собственикът на хижата е изпратил емоционален текст малко преди да бъдат открити телата на тримата загинали

Разследващите анализират съобщение, изпратено от телефона на Ивайло Калушев до майката му. Информацията бе разпространена от bTV, която се позовава на свои източници, близки до разследването.

Според данните мъжът е написал дълъг и силно емоционален текст, в който говори за изчерпване на силите, за невъзможност да продължи борбата и за натрупано напрежение. В съобщението той отрича твърдения, които очаква майка му да чуе, и ги определя като неверни. Текстът съдържа и лични обръщения, благодарност и думи на обич, както и философски разсъждения за живота и свободата, съобщи bTV.

„Нямаме никакви сили повече да се борим… това е просто капката, която преля чашата“, се казва в част от съобщението, цитирано от телевизията. Мъжът споменава и опит да помогне на болно дете, като подчертава, че не става дума за човек от близкия му кръг. В края на текста той се обръща към майка си с молба да не превръща случващото се в кошмар и да запази вътрешното си спокойствие.

От bTV уточняват, че съобщението е изпратено известно време преди телата да бъдат открити, което го прави важен елемент от разследването. Към момента не е ясно дали текстът има пряка връзка с тежкото престъпление или отразява психическото състояние на автора в периода преди трагедията.

По случая продължава работата на полицията и прокуратурата. Назначени са експертизи, разпити на свидетели и анализ на комуникации, за да се изясни каква е връзката между авторa на съобщението и загиналите мъже, предава БНТ, позовавайки се на информация от разследващите органи.

Трагедията в хижа „Петрохан“ предизвика силен обществен отзвук и повдигна въпроси за мотивите и обстоятелствата около случилото се.

Институциите уверяват, че всички версии остават отворени, докато разследването не приключи.