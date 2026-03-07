07.03.2026 | 21:04

Обединените арабски емирства обявиха: Намираме се в състояние на война

Президентът Мохамед ибн Заид ал-Нахаян направи историческо изявление, което обръща тотално политиката на страната

Президентът на Обединените арабски емирства заяви, че страната се намира „в състояние на война“. Това изявление на шейх Мохамед ибн Заид ал-Нахаян бележи исторически обрат в политиката на ОАЕ, които десетилетия наред поддържаха баланс между икономическото си развитие и регионалните конфликти, пише „Сега“.

„Това е послание към враговете на ОАЕ. ОАЕ процъфтяват, ОАЕ са красиви, ОАЕ са пример. Но аз им казвам: не се заблуждавайте от външния вид на ОАЕ. Ние ще изпълняваме дълга си към нашата страна, към нашия народ“, заяви шейх Мохамед ибн Заид ал-Нахаян.

До декларацията на шейха се стигна след като тази сутрин летището в Дубай бе затворено заради иранска атака с ракети и дронове. Бяха атакувани още стратегически енергийни обекти и логистични хъбове в района на Джебел Али. Използвани са хиперзвукови ракети и рояци от дронове-камикадзе, част от които преодоляха защитата на системите Patriot и THAAD. Тази вечер дрон удари кула 23 в Дубай марина.

С изявлението за „състояние на война“, ОАЕ активираха споразуменията си за отбрана със САЩ и съюзниците от НАТО. В страната е обявена пълна мобилизация на резерва, а гражданските власти въведоха комендантски час в определени райони на Дубай и Абу Даби.

Ескалацията е резултат от серия инциденти в Ормузкия пролив и предполагаема подкрепа на Емирствата за операции, засягащи иранските интереси в региона. Техеран обяви, че атаките са „директен отговор на агресията срещу иранския суверенитет“.

Това е най-тежката криза в историята на ОАЕ от създаването на федерацията през 1971 г. Използването на термина „състояние на война“ дава на президента извънредни правомощия, включително контрол над всички частни ресурси и медии в страната.