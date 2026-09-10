10.09.2026 | 10:19
Обир по женски: Двама мъже задигнаха сешоари, преси и шампоани от салон за красота в Сливен
Салонът не е бил заключен, когато крадците изнесли вещите
Двама мъже откраднаха сешоари, уреди за навиване и изправяне на коса и шампоани от салон за красота в Сливен. Сигналът е подаден на 8 септември.
По информация от полицията салонът в кв. „Комлука“ не е бил заключен, когато крадците са изнесли вещите.
След проведените издирвателни действия от служители на „Криминална полиция“ към РУ-Сливен извършителите са установени.
Те са криминално проявени, на 23 години от Сливен. Задържани са за 24 часа.
Откраднатите вещи са открити и приобщени към воденото досъдебно производство.
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