23.03.2026 | 15:36
Обновяването на сградата на Община Бобов дол спестява разходи и носи визуална наслада на граждани и администрация
Ремонтът е изпълнен от фирма Диджиталсървис ЕООД

Енергийното обновяване на Общинската администация в град Бобов дол се изпълни с финансовата помощ на Националния план за възстановяване и устойчивост по Механизма за възстановяване и устойчивост и частично собствено финансиране от страна на Община Бобов дол.

Очакваните ползи след изпълнение на проекта са постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия, по-добри условия за работа на администрацията както и по-добри условия гражданите да получават отлични услуги, което също е важен аспект от санирането  на сградата.

Това означава по-качествена услуга, а намаляването на разходите спестява публичен ресурс.

Проектът за енергийно обновяване, започнал през м.12.2024 година с подписване на Договор за инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор, е с РЗП 4 399.96 м2 и стойност от 925 618,04 евро (1 810 351,54 лв.) с ДДС. Той е изпълнен от фирма Диджиталсървис ЕООД.

В края на проекта е изготвена независима експертна оценка от сертифициран експертен одитор, доказваща потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването.

Главният експерт по проекта от фирма Диджиталсървис ЕООД каза, че компанията се гордее с постигнатия резултат. „Сградата на Община Бобов дол е изключително красива, с много детайли по фасадата и заслужаваше да бъде реновирана. Постигането на енергийна ефективност е важна цел, но смятам, че за гражданите и администрация ще бъде по–приятно да виждат, работят и получават услуги в едно съвременно, модерно и уютно място.

Непосредствено след приключване на строително-монтажните дейности по Административната сграда, ни направи впечатление грижата и усърдието, които администрацията положи за подновяване и на тротоатните площи около Общината, с което тя доби един завършен и европейски облик. Така Административната сграда на Община Бобов дол се превръща във визитка на града.“

 

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