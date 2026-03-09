09.03.2026 | 17:26

Обръчът се затяга: Министърът на правосъдието и съдия №1 направиха общ фронт срещу Сарафов

Андрей Янкулов обеща подкрепа за всеки магистрат, разкриващ нередности

Обръчът около Борислав Сарафов, който отказва да изпълни закона и да сдаде поста на изпълняващ функциите главен прокурор, изглежда се затяга.

Днес председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова и министърът на правосъдието Андрей Янкулов се срещнаха в Съдебната палата и една от темите на разговора им е била точно ситуацията със Сарафов. Това става ясно от съобщенията на двете институции за срещата. Различни състави на Наказателната колегия на Върховния касационен съд постановиха откази да гледат искания за възобновяване на наказателни дела, подадени от Сарафов след 21 юли, като приеха, че след тази дата той няма легитимност като изпълняващ функциите главен прокурор. Това е така, защото с промени в съдебния закон, влезли в сила на 21 януари 2025 г., беше прието, че никой няма право да е изпълняващ функциите главен прокурор за по-дълъг срок от 6 месеца. Прокурорската колегия обаче смята, че законът на важи за Сарафов, а за следващия и.ф. Сарафов пък обяви, че върховният съд се произнася политически и отказа да освободи кабинета си.

Председателят на ВКС и министърът на правосъдието се обединиха около позицията, че за правовата държава е нетърпима настоящата ситуация, в която чрез атаки срещу независимостта на съдиите демонстративно се игнорират както действаща законова разпоредба, така и влезли в сила съдебни актове, свързани с нейното приложение, се казва в съобщението.

По-късно от Министерството на правосъдието съобщиха, че Янкулов е заявил институционална подкрепа за всеки магистрат, готов да говори за криминалните зависимости в съдебната система, а ведомството е подкрепило нова гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система.

„Министър Андрей Янкулов заявява, че ще окаже институционална защита на всеки магистрат, който е готов да излезе с името си и да говори за зависимостите и криминалното влияние в съдебната система“, казват от МП.