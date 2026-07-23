23.07.2026 | 15:12

Обрат във времето в петък: Градусите рязко надолу – идат бури, гръмотевици и градушки

В 10 области се очакват интензивни валежи, гръмотевични бури и понижение на температурите, а синоптиците предупреждават за риск от локални наводнения и затруднения по пътищата

Жълт код за интензивни валежи е обявен за петък – очакват се дъждове, на места силни и придружени с гръмотевици, особено в планинските райони и Лудогорието. Предупреждението важи за 10 области, сред които София-област, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Благоевград.

Времето ще се промени рязко с понижение на температурите – след ясната нощ ще има увеличаване на облачността, нахлуване на по-студен въздух и максимални температури между 18° и 28° (около 19° в София).

Най-подходящи за петък са занимания на закрито, а планинските преходи и продължителните дейности навън не се препоръчват заради риск от силни валежи, гръмотевици, вятър и намалена видимост. По-добри условия се очакват през уикенда, особено в неделя, когато температурите ще достигнат 30-35°.

Жълт код за интензивни валежи е обявен за петък. Времето ще се промени рязко, след ясната и спокойна нощ облачността ще се увеличи, а в много райони се очакват дъждове, на места придружени с гръмотевици. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието – временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух.

Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18°-20° в западните райони до 26°-28° в източните.

В София максималните температури ще са около 19°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 24 юли 2026 г. Източник: НИМХ

Кодът е в сила за областите: Търговище, Разград, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София-област.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 24 юли 2026 г. Източник: НИМХ

От НИМХ съветват за повишено внимание заради възможни локални наводнения, прекъсване на дейности на открито и затруднения при шофиране заради намалена видимост и риск от аквапланинг.

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.

В събота ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 25 юли 2026 г. Източник: НИМХ

В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30° и 35°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 26 юли 2026 г. Източник: НИМХ

Какво е подходящо да правим?

При тази прогноза за петък е добре да се съобразим с променливото време и риска от интензивни валежи. Подходящи са:

Активности на закрито – посещение на музеи, галерии, кино, театър, изложби или други културни събития. Спорт в зала – фитнес, плуване, йога, боулинг или други занимания, които не зависят от времето. Кратки градски разходки – възможни са при подходящи условия, но с внимание за внезапни валежи, гръмотевици и хлъзгави настилки. Домашни занимания – четене, филми, настолни игри или време за хобита.

Не се препоръчват:

Дълги преходи и планински активности – заради очакваните валежи, гръмотевични бури, силен вятър и понижена видимост. Продължителни дейности на открито – възможни са прекъсвания заради локални интензивни валежи.

По-добри условия за активности навън се очакват през уикенда – събота ще бъде подходяща за по-кратки разходки, а неделя – за пътувания, планина и време сред природата, при повишение на температурите.