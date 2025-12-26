26.12.2025 | 15:17

Общинари от ДПС спретнаха скандал по време на среща на Асен Василев в Кърджали (видео)

Няма лошо, че от "Новото начало" са дошли да се образоват, казва лидерът на ПП

С напрежение премина среща между граждани на Кърджали и депутати от ПП, водени от партийния си лидер Асен Василев, след като представители на ДПС се намесиха на събитието. За случая съобщиха от БНР .

На кратко видео от събитието се вижда част от избухналото словесно пререкание. „Ние за пръв път от 30 години виждаме градът да има цъфтеж, а вие идвате …“, започва един от депесарите. Прекъсва го порой от недоволни викове от страна на останалите присъстващи. След което всички в малката зала, където се провежда срещата, започват да се надвикват.

„20 години Хасан беше кмет, нищо не каза (Хасан Азис – бившият )“, чува се негодуващ глас. Понасят се и подмятания за „снимки под герба“. Намесва се Асен Василев, който казва, че ще отговаря на въпросите на опонентите си. „Няма лошо, че от „Новото начало“ са дошли да се образоват“, допълва Василев, с което предизвиква ръкопляскания от част от хората в залата.

За политическото боричкане разказва и местното издание „24 Родопи“ с ракурс откъм представителите на ДПС и Делян Пеевски. В публикацията се цитира общинският съветник от ДПС Недим Исмаилов, който питал за „арестувани митничари“ при управлението на ПП. Исмаилов си тръгнал след като срещу него се понесли викове за оставката му от другите присъстващи.