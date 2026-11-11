11.11.2026 | 19:12

Официално: Радев напълно забранява рекламата на хазарт

Рекламата на марките на хазартните оператори ще остане разрешена само за сайтовете и обектите на хазартните оператори

Пълна забрана на рекламата на хазарт в онлайн пространството, във всички медии и на външната реклама гласува правителството на Румен Радев. Той одобри в сряда и придвижи към Народното събрание промените в Закона за хазарта, изготвени от финансовото министерство. В проекта почти няма промени в сравнение с представения в края на септември от зам.-министъра на финансите Людмила Петкова вариант.

Рекламата на марките на хазартните оператори ще остане разрешена само за сайтовете и обектите на хазартните оператори, за тиражите на „Българския спортен тотализатор“ и на спортните съоръжения и екипи по договорите за спонсорство.

Забранява се изцяло всякаква форма на реклама в медиите – печатни, телевизия, радио или онлайн.

Хазартните оператори настояваха да се запази поне минимална възможност за реклама, за да могат играчите да различават легалните от нелегалните оператори, но възражението им не е прието.

Няма отстъпка и по другия основен текст, срещу който възразиха асоциации в хазарта – че до 30 април 2027 г. хазартните оператори трябва да представят пред Националната агенция за приходите (НАП) документи, удостоверяващи, че игралните зали и казина спазват новите отстояния от училища, детски градини, площадки и т. н. Очаква се това да доведе до закриването на редица обекти.

Променя се и облагането на хазарта, но най-вече на наземните зали и казина, като хазартната такса за тях почти се изравнява с тази за онлайн игрите – 20% върху разликата между направените залози и изплатените печалби. Досега наземните зали и казина плащаха данък на база брой игрални съоръжения, докато от 2028 г. предстои свързането на машинките с НАП за отчитане на преминаващите през тях обороти.

Ставката за останалите игри – тото, лото, лотарии, залагания върху спортни състезания, както и онлайн игри се вдига на две стъпки от 20% до 22% през 2028 г., но увеличението от 2 процентни пункта ще се преотстъпва за дарения или спонсорства в полза на спорта.

Въвежда се и изискване за място на стопанска дейност в България при онлайн залаганията, организирани от чужди компании.

Проектът предвижда удвояване в полза на бюджета на много от фиксираните хазартни такси, а също и на санкциите.

Двойно се вдигат също таксите за отговорен хазарт, като очакваният приход от това перо за 2027 г. е 15 млн. евро. Сумата ще бъде разпределена поравно между министерствата на спорта, здравеопазването и образованието.