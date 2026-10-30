30.10.2026 | 16:31

Официално: Телевизията на Слави фалира

Той обвини двете големи частни национални телевизии, които в сговор изсмуквали всички реклами предварително

Шоуменът и лидер на партия „Има такъв народ“ Слави Трифонов обяви, че телевизията му 7/8 спира. Причината за това е липсата на пари.

Ето и съобщението на Трифонов:

„Мразя да се обяснявам. Затова ще карам директно и направо.

България е държавата, в която всичко може и нищо не може. В конкретния случай не може да има малка частна телевизия, защото двете големи частни национални телевизии са си организирали картел, изсмукват всички реклами предварително, принуждават рекламодателите да рекламират само при тях и няма никакво значение колко те гледат и колко те харесват зрителите. Защото, всъщност, телевизионният пазар не е обект на пазарна икономика.

Направихме опит да се борим, и то сериозен опит, седем години. Телевизиите се изхранват от реклами и когато два субекта предварително изкупуват всички реклами с ясното намерение да не дават на никого другиго, нарушавайки закона и антимонополните правила, не може да има свободни и независими телевизии.

Затова телевизия 7/8 спира. Благодаря на колегите, благодаря на екипа, благодаря на зрителите.

Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!“