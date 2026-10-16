16.10.2026 | 20:37

Октомврийска зима връхлита Европа с над метър сняг

Силни виелици и до 35 см сняг се очакват в части от континента, а прогнозите за високите райони на Алпите са още по-впечатляващи

Мощни снеговалежи и снежни виелици се задават към Европа през втората половина на октомври. В периода между 23 и 25 октомври в някои планински райони се очакват до 35 см нов сняг, придружени от силен вятър и навявания.

За отделни високопланински части на Алпите прогнозите достигат дори над метър сняг за седмица.

За предстоящото застудяване съобщи украинската информационна агенция UNIAN („УНИАН“), позовавайки се на полския метеорологичен сайт DobraPogoda24.pl („Добра погода 24“).

Според прогнозите, снеговалежите ще обхванат части от Скандинавия и Алпите. Засегнати ще бъдат планински райони по границата между Франция и Италия, Южна и Източна Швейцария, Северна Италия, както и Централна и Западна Австрия.

На места сняг може да завали и на височина около 1300–1500 метра, което означава, че зимните условия няма да се ограничат само до най-високите върхове.

Снежни виелици заплашват планинските проходи

Очакваното застудяване е свързано с промяна в атмосферната циркулация над Европа. Преминаващи атмосферни фронтове ще донесат валежи и понижение на температурите в планинските райони. Според метеоролозите снежната покривка може да нарасне с 10–35 см, а на места и повече. Силният вятър ще създаде условия за виелици, навявания и рязко намалена видимост.

Възможни са затруднения по високопланинските пътища и проходи, особено в районите с най-интензивни снеговалежи.

Най-големи натрупвания се очакват в Швейцария и Италия

Още по-значителни количества сняг показват седемдневните прогнози на британската специализирана платформа J2Ski („Джей ту ски“). В швейцарския курорт Саас-Фе се очакват до 123 см сняг. За италианските Шамполюк и Гресоней ла Трините прогнозите достигат съответно 86 и 83 см, а за швейцарския Цермат – 72 см.

Сериозни натрупвания са прогнозирани и за Гринделвалд – до 57 см, Брой-Червиния – до 52 см, и Вербие – до 51 см. Метеорологичните прогнози за края на октомври остават предварителни. Очакваните количества сняг и точният обхват на валежите могат да се променят с приближаването на атмосферните системи.