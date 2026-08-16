16.08.2026 | 12:42

Опозицията за 100-те дни на правителството на Румен Радев: „Старият модел“ се завръща

Според ПП и ДБ управляващите от "Прогресивна България" не извършват рестарт, а реставрация

След като Румен Радев се похвали , че е преборил олигархията и изрази задоволство от работата на правителството си, дойде ред и на оценките на опозицията за първите 100 дни на кабинета и те далеч не са ласкави.

От ПП го обвиняват, че „напълни властта със службогонци от стария политически модел“ и като доказателство пускат дълъг списък с назначения в различни държавни структури. В здравеопазването посочват Иванка Динева и Петко Салчев, които определят като номинации на ГЕРБ; в земеделието – бившия депутат от ИТН Пламен Абровски, назначен за земеделски министър; във външната политика – лансираната от ИТН Велислава Петрова-Чамова, оглавила българската дипломация; в енергетиката – Кирил Темелков, някога изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ през управлението на ГЕРБ, а сега зам.-министър, и много други.

„Това не е разграждане на модела. И със сигурност не е „елиминиране на олигархията“ от политическата власт. Напротив – старият модел се върна с още по-голяма сила“, допълват от ПП и призовават гражданите да им сигнализират за „кадри от стария модел“ в различните региони на страната, за да направят карта на властта в България.

Критична е оценката и на ДБ. „След сто дни формулата вече се очертава: дълг и данъци вместо реформи и модернизация; кадрова подмяна вместо демонтаж; календар с пожелания вместо смела и измерима управленска програма; празен стол и изолация вместо влияние в ЕС и защита на националната сигурност и приоритети; разделение в обществото вместо лидерство и национален консенсус за бъдещето“, обявиха от формацията.

„Кранчетата към публичния ресурс не са затворени. Старите зависимости не се премахват – пренареждат се в службите, регулаторите, здравеопазването, енергетиката и държавните дружества. Назначават се изпитани и удобни за различни власти червени кадри. Герберските калинки станаха прогресивни копринки. Това не е рестарт, а реставрация“, добавят от ДБ.