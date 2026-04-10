10.04.2026 | 10:58

Орбан: Няма да дадем децата си, оръжията си или парите си на Украйна

Тази неделя ще е може би най-ключовите за бъдещето на ЕС избори - този в Унгария

Няма да дадем децата си, оръжията си или парите си на Украйна. Това каза премиерът на Унгария Виктор Орбан на срещата на управляващите партии в Дебрецен, съобщава MTI.

„Те искат да вземат парите на унгарците по три начина. Първото е, че ще го отнесат в Украйна, каза той, визирайки военния заем от 90 милиарда евро, който украинците ще трябва да изплатят, ако победят руснаците и те им платят репарации, пише trud.bg.

Той отбеляза, че тъй като не знаят това, тази сума ще „изчезне“ от националните бюджети, а освен това на масата е и икономически пакет от 800 милиарда и 700 милиарда долара. Най-важната задача на следващото правителство ще бъде да каже „не“ на това и да държи Унгария далеч от тази луда идея и „ние също ще я държим настрана“, каза той, добавяйки: няма да дадем децата си, оръжията си или парите си на Украйна.

Той говори и за прекъсване на връзката на Унгария с източната, руска енергетика, което би означавало, че вече няма да има защитена цена на горивото, няма да могат да поддържат комунални субсидии и хората ще губят средната си месечна заплата поради високите разходи за комунални услуги.

„Затова е необходимо правителство, което ще защитава националните интереси на Унгария в областта на енергетиката. Украинците вярват, че ако националното правителство си тръгне и дойде правителството на Тиса, тогава петролопроводът „Дружба“ вече няма да е необходимо да се отваря”, каза още Орбан.

Трето, той спомена 15-те хиляди милиарда форинта, които бяха взети от банки, големи енергийни компании, международни търговски вериги между 2010 и 2026 г. чрез данъци и други средства и дадени на семейства, млади хора и пенсионери; това – както каза той – правителство на Тиса би си върнало.

Той също така спомена, че тайните служби влизат и излизат от Унгария, сякаш сме портал, което е сериозна задача за следващото правителство. Всичко това е престъпление, на което трябва да се противопоставим и свободата и независимостта на Унгария трябва да бъдат защитени. Неприемливо е полицията да е поканила чуждестранни тайни служби тук, за да спечели изборите с тяхна помощ, каза той.

Виктор Орбан каза, че до края на кампанията ние сме гласовитото мнозинство. Той добави, че в началото на „огромната, мощна и успешна кампания“, започнала след мирния марш на 15 март, е имало и повече поддръжници, но те са формирали мълчаливо мнозинство, към което „врагът се е стичал“ срещу тези, които са имали различни от техните мнения заради гражданските, националните и християнските си принципи.

Орбан спомена, че войната е блокирала икономиката през последните четири години, но въпреки това унгарците не са се отказали от целите си и са запазили пълна заетост. Ако управляващите партии спечелят – продължи той – до края на следващия мандат пет милиона унгарци ще работят, а средният доход ще достигне един милион форинта.

Той заяви също, че независимо от трудностите, които ще възникнат през следващия период, правителството ще продължи с политиката си за подкрепа на семействата. Той спомена няколко правителствени мерки, които помагат на младите хора, и след това предложи младите хора да не забравят да благодарят на по-възрастните си за всичко това, защото техният труд е осигурил основата за тях.