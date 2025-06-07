07.06.2025 | 14:58

Осъдиха турски актьор от „Великолепният век“ на година и 10 месеца затвор

Халит Ергенч дал лъжливи показания за протестите през 2013 г. в Истанбул

Турският актьор Халит Ергенч, най-известен с ролята си в сериала „Великолепният век“, е осъден на една година и 10 месеца затвор, съобщават медиите в южната ни съседка. Ергенч е обвинен в даване на лъжливи показания по време на разследване на инциденти, случили се на протестите през 2013 г. в парка „Гези“ в Истанбул.

Първоначално съдът го осъди на две години и три месеца затвор, но присъдата му беше намалена заради доброто му поведение в съда и сътрудничеството с разследващите служители. Колегата му Риза Коджаоглу също беше осъден на една година и осем месеца. Тъй като актьорите нямат криминално досие, присъдите им са условни и засега няма да попаднат в затвора, освен ако не извършат престъпление.

Халит беше включен в делото и като свидетел. Прокурорите се интересуваха от връзката му с една от ключовите фигури в случая – актьорът и активист Мехмет Али Алабор. Ергенч твърди, че няма близки отношения с него, но обаждания и снимки, направени по време на протеста, противоречат на твърденията му. Ергенч обаче отрече обвиненията в лъжесвидетелстване.

Той обясни и връзките си с други лица, замесени в случая, включително мениджърката си Айше Баръм, която е в ареста от януари по обвинения в заговор за сваляне на правителството. Айше, твърди прокуратурата, е имала тесни контакти с организаторите на протестите в парка. Халит каза, че връзката му с нея е повърхностна и не са близки. Актьорът заяви в съда, че ще обжалва присъдата.