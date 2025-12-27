27.12.2025 | 10:30

Още „партии“ ще се родят, за да подкопаят Румен Радев

Зад политическия шарлатанин Тихомир Атанасов стои тандемът Бойко Борисов-Делян Пеевски

Движението „Трети март“ на пионката на Бокйо Борисов и Делян Пеевски – Тихомир Атанасов, ще е само капка в морето от формации, които ще се нароят в обществото уж под шапката на президента Румен Радев. Тези опасения довериха източници от администрацията на държавния глава, цитирани от в. „Уикенд“, който, въпреки че остро отрече съучастие в групичката около бургаския бизнесмен, не успял да убеди редовите му членове и симпатизанти, че тайно не му дърпа конците.

Съветници на Радев разкриха че президентът се тревожел, че „Трети март“ няма да е първата организация, която ще яхне имиджа му, както и очаквал да се излюпи отнякъде и „Алтернатива за България“, още повече че името е патентовано от русофил-фанатик, а уж трябваше да е заглавието на личната му партия. Държавният глава се разтревожил, че много от хората, които ще се възползват от успеха и рейтинга му, ще се „продадат“ на враговете му в името на това да създадат формации, които да му откраднат проценти на избори или да го компрометират. С личностите, които ще наредят в уж придружените към президента нови партии.

Тревогите на Радев са напълно основателни, тъй като обикновените граждани не са в кухнята на политическите процеси и интриги и въпреки отказа на държавния глава да легитимира самоинициативи, приписали си неговото рамо, отричането не хващало „дикиш“. Напротив – мнозина се доверявали, че именно зад лидера Тихомир Атанасов стои дългата ръка на президента и вече „Трети март“, уж запазена от Весела Лечева марка, е истинският етикет на Радев. А президентът е на практика с вързани ръце…

От институцията уточниха, че очакват поне още две или три формации да се родят до предсрочните парламентарни избори, ако и да са скептични, че ще успеят да се регистрират първо в съда, а после и на вота, но тенденцията била повече от тревожна. По думите им държавният глава бил убеден, че такива организации с тъмни субекти в тях, бивши придружници на бизнесмени, провалени политици и пропаднали главни прокурори, откровени ярки русофили и компрометирани персони нарочно ще го припознаят, тъй като ще бъдат финансирани от враговете му в настоящото управление. Радев вече открито обвини олигархията, че плаща на организатори на всякакви подобни политически инициативи, ала проблемът в институцията е, че той не може да спре лавината от „партии“, с която ще се окаже, че уж разполага още преди да е учредил наистина своята.

Припомняме, че преди близо 25 години се появиха цели 4 партии-двойници на царското НДСВ, когато Симеон Сакскобургготски обяви, че влиза в политиката, за да „оправи страната за 800 дни“. Нито една от тях не успя да влезе в парламента, но „отхапа“ от резултата на оригиналната НДСВ общо над 5%, лишавайки партията от възможността да има над 120 депутати в тогавашния парламент. Очевидно тактиката от онова време ще се приложи и сега.