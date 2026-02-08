08.02.2026 | 16:02

Основната версия на МВР: Ивайло Калушев е убил със заглушител приятелите си в хижа „Петрохан“, а после се е самоубил

Разследващи извършват оглед на мястото, където бе намерен трупът на Ивайло и двете момчета – под връх Околчица, след това се очаква брифинг

Планинарят Ивайло Калушев е убил тримата си приятели Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев в хижа „Петрохан“ в първите часове на 2 февруари, след което се е укривал няколко дни на различни локации в България и накрая самоубил, заедно с 15-годишния Алекс и 22-годишния Николай. Това е основната версия, по която работят разследващите.

В последния час – след като стана ясно, че телата на Калушев, Алекс и Николай са открити под връх Околчица край Враца в рамките на няколко минути националните телевизии и анализатори публикуваха работната хипотеза, която вероятно им е била подсказана директно от МВР.

Всъщност, още в петък в-к. „Уикенд“ публикува идентична версия с много повече детайли – че Ивайло Калушев в първите часове на 2 февруари е ликвидирал със заглушител един след друг приятелите си, след това е разположил ритуално телата им им отвън и запалил вилата. Те били убити в съня си от Калушев, защото имали сериозни спорове за начина му на живот.

И Ивайло Иванов, и Петър Статев и Дечо Василев били твърдо против практиката му да мъкне във вилата непълнолетни момченца, твърди вестникът. Заради това те били разследвани от ДАНС, нещо, което силно ги е притеснило, защото дейността им изобщо не била законна. Подозира се, че са замесени в наркотрафик и каналджийство, тъй като стратегически са заели две ключови позиции – на входа на страната, в странджанското село Българи, както и на изхода – хижа „Петрохан". И двата имота се намират на 10-ина километра от границата и съвсем неслучайно са подбрани заради стратегическото си местоположение. Флагман.бг показа в петък вилата на Калушев в Българи. Таблоидът „разбулва" по своя си начин с (пълни измислици) и друга мистерия – какво ще правят ДАНС на мястото на убийството в „Петрохан". Според тях спецагентите са отишли първи там, защото са имали данни, че в хижата са складирани множество боеприпаси. Направили двучасов оглед, бомби не открили, но намерили пистолети, карабини, механични арбалети и муниции.

Днес разследващият журналист Слави Ангелов също написа подобна версия: „Доволен съм, че в последната седмица отказах на поне 15 покани от телевизии и радиа да коментирам разстрела в Петрохан. Въпреки че още в първия момент бях убеден, че Ивайло Калушев е застрелял хората в хижата и ще бъде намерен мъртъв с другите двама младежи. Имаше предостатъчно факти в полза на тази хипотеза. Един съдебен психиатър от Плевен обясни всичко просто и ясно на 4-ия ден от инцидента. Но, версията му не бе атрактивна за публиката. Такава истерия и възбуда не помня, а съм криминален репортер от 31 години.

Много хора си мислят, че в България всички разбират от футбол. Голяма грешка! Всички са топ криминалисти. И топ профайлъри. Вижте версиите им – от Таки, през дървената мафия, трафик на хора и наркотици, мексикански картели, сръбски мафиоти до таен канал на ДАНС и какво ли още не“, написа Слави Ангелов във фейсбук.

Пловдивският сайт Glasnews на ИВан Петлешков също застъпва версията, че Ивайло Калушев и двете момчета са се самоубили.

Любопитна подробност е, че до 1 часа след полунощ на 8 февруари инстаграм профилът на един от издирваните – 22-годишният Николай Златев е бил активен, а след това е деактивиран.

Официална информация все още няма. Очаква се огледът на мястото, където са намерени тримата да приключи по-късно днес, след което ще се даде брифинг.