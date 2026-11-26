26.11.2026 | 15:24

От 500 лева на 500 евро: Вдигат двойно глобите за данъчни нарушения

Това е нарушение на законовото правило за превалутиране, критикуват от опозицията

Управляващата партия „Прогресивна България“ двойно вдига глобите и санкциите за данъчни нарушения, извършени от физически лица и фирми. Това предизвика ожесточени критики от страна на опозицията по време на днешното второ гласуване на промените в Закона за данъците върху доходите за физически лица.

В този закон всички съществуващи в момента глоби, които все още са изписани в левове, директно се заменят с евро, като числовата им стойност се запазва, без да се спазва правилото за превалутиране по фиксирания курс.

Например неподаването на годишна данъчна декларация в законовия срок вече ще се наказва с 500 евро при досегашна санкция от 500 лв. Ако се приложи фиксираният курс на превалутиране, би трябвало глобата да е 255,65 евро, а не двойно по-висока.

За подаване на данъчна декларация с невярно съдържание сегашната глоба от 1000 лв. се предлага догодина да стане 1000 евро. Също с двойно по-висока санкция ще се наказват и работодатели, които не удържат и не внесат данъка в бюджета – сегашните 1000 лв. стават 1000 евро, а при повторно нарушение скачат от 2000 лева на 2000 евро.

Такъв е подходът и с глобите в останалите данъчни закони, които днес парламентът смята да гласува окончателно.

„Ако частният сектор беше превалутирал цените така, щеше да е жестоко глобен. А вие с какви мотиви правите 500 лева глоба на 500 евро?“, попита Мартин Димитров от „Демократична България“. И настоя правителството, което е вносител на законовите промени, да обоснове рязкото повишение на всяка една от санкциите.

Подобни обосновки обаче не последваха. При предишни обсъждания на законовите промени в комисии от Министерството на финансите обясниха повишението на санкциите единствено с факта, че те не са променяни от години, а през това време се е натрупала инфлация.

„Това е много лоша парламентарна практика – без мотивация правите повишения. Когато се чудите защо е висока инфлацията, си припомнете този пример“, посочи Асен Василев от „Продължаваме промяната“.

Александър Иванов от ГЕРБ обвини управляващите, че нарушават закона за въвеждане на еврото, където е посочено, че превалутирането на цени и такси задължително трябва да бъде по курс 1 евро за 1,95583 лева.

От „Възраждане“ припомниха, че партията на Румен Радев е дошла на власт с обещанието да не вдига данъчната тежест. „Не спазвате обещанието си – предстои да гласуваме повишение на редица данъци и въвеждане на нови. Повишихте осигурителната тежест. Сега налагате двойно по-високи глоби“, посочи Цончо Ганев.

В защита Милен Трифонов „Прогресивна България“ обясни, че някои глоби не са променяни от две десетилетия и са загубили дисциплиниращия си характер. „Например, как човек с огромни доходи би бил мотивиран да подаде годишна данъчна декларация, ако знае, че ще бъде санкциониран само с 500 лв. Такава санкция не работи превантивно“, поясни Трифонов.

Трифонов обаче спести да обясни, че при недеклариране на големи доходи, водещи до укриване на данъци в големи размери, има доста солени санкции, принудително събиране от НАП и наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Той посочи, че в много случаи в данъчните закони се посочват само максимални стойности на глобите и това било в полза на данъкоплатците. „Данъчните инспекторите имат отработена практика да преценяват каква глоба да наложат според тежестта на нарушението. За малки нарушения те ще наложат ниски глоби, а не максималните“, увери Трифонов.

Депутати от опозицията обаче не се съгласиха с тези обяснения. Велислав Величков от ДБ обвини управляващите, като ги нарече събирачи на глоби, които се чудят как да си напълнят бюджета.

В крайна сметка мнозинството отхвърли всички предложения на опозицията за стриктно спазване на фиксирания курс при превалутиране на глобите от левове в евро. Отхвърлено бе и предложението на ДБ данъчната остъпка при ранно подаване на данъчна декларация и изплащане на пълния размер на данъка от 500 лв. да стане на 500 евро. Вместо това тук се прилага правилно превалутирането – 255 евро.