05.06.2025 | 11:57

От Мината в Перник подпомагат финансово празника Свети дух в село Големо Бучино

Много от миньорите в пернишките мини са родом от село Големо Бучино

Здравец Ефтимов

„След получено писмо лично от кмета на кметство Големо Бучино господин Александър Александров нямаше как да не откликнем веднага на молбата му да се включим с финансова помощ в организацията на едно от най-чаканите мероприятия в селото. Става въпрос за празника Свети дух, който ще бъде отпразнуван на 8 юни.“ каза инж. Това съобщи ръководителят на Мини Перник Здравец Ефтимов

Денят на Свети Дух в пернишкото село Големо Бучино отбелязва слизането на Светия дух при апостолите и е важен християнски празник, който символизира духовното обновление и вдъхновение.

„Считаме за наш дълг като важно предприятие в региона да благоприятстваме и улесняваме провеждането на подобни хубави културни и духовни мероприятия, чиято цел е съхранението на местните традиции“, каза Здравец Ефтимов.

И тази година празничните мероприятия в красивото село Големо Бучино на 8 юни ще започнат с тържествена Божествена литургия в църквата „Свети Дух“, която ще бъде последвана от традиционния тържествен водосвет, а накрая ще се проведе и празничната част от събитието.

„Много от миньорите в пернишките мини са родом от село Големо Бучино, а празникът на Свети Дух е не само отдавна запазена традиция, а и важен ден за социализация и хубави емоции. Ден, в който местните жители се събират всички заедно, обменят радостни поздрави и се радват на своята сплотена общност. Радвам се, че всички заедно успяваме да поддържаме тези традиции заедно с вярата на общността“, допълни Здравец Ефтимов.