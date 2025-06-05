От Мината в Перник подпомагат финансово празника Свети дух в село Големо Бучино

„След получено писмо лично от кмета на кметство Големо Бучино господин Александър Александров нямаше как да не откликнем веднага на молбата му да се включим с финансова помощ в организацията на едно от най-чаканите мероприятия в селото. Става въпрос за празника Свети дух, който ще бъде отпразнуван на 8 юни.“ каза инж. Това съобщи ръководителят на Мини Перник Здравец Ефтимов
Денят на Свети Дух в пернишкото село Големо Бучино отбелязва слизането на Светия дух при апостолите и е важен християнски празник, който символизира духовното обновление и вдъхновение.
„Считаме за наш дълг като важно предприятие в региона да благоприятстваме и улесняваме провеждането на подобни хубави културни и духовни мероприятия, чиято цел е съхранението на местните традиции“, каза Здравец Ефтимов.
И тази година празничните мероприятия в красивото село Големо Бучино на 8 юни ще започнат с тържествена Божествена литургия в църквата „Свети Дух“, която ще бъде последвана от традиционния тържествен водосвет, а накрая ще се проведе и празничната част от събитието.
„Много от миньорите в пернишките мини са родом от село Големо Бучино, а празникът на Свети Дух е не само отдавна запазена традиция, а и важен ден за социализация и хубави емоции. Ден, в който местните жители се събират всички заедно, обменят радостни поздрави и се радват на своята сплотена общност. Радвам се, че всички заедно успяваме да поддържаме тези традиции заедно с вярата на общността“, допълни Здравец Ефтимов.
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