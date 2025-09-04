Падение: Тролове на ПП-ДБ приветстват побоя над шефа на русенската полиция

Троловете от кибер общността „БГ Елфи“, тясно свързани с ПП-ДБ излязоха със скандален пост във фейсбук по повод побоя над шефа на ОДМВР Русе комисар Николай Кожухаров. Провокативната реакция, демонстрира тежко патологично отклонение на авторите й от интернет обществото, финасирани с крупни суми от бившите управляващи.

Ето какво написаха дословно тези новоизлюпени радетели за демокрация у нас:

„Младежи пребиха зверски нисш полицай, мутра на русенското ОДМВР – Ново начало, докато отивал на фитнес. Да са живи и здрави, щастливи и добротворни младежите! Нека всичките им дела бъдат увенчани с успех, носейки удовлетворение, гордост и радост на всички българи, милеещи за България!“

Това не е първата подобна скандална акция на троловете Петко Петков и Карина Карагаева. Очевидно, че подобни провокации са политически инспирирани и поощрявани, но при всички положения за направени по малоумен начин.