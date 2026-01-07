07.01.2026 | 12:56

Пъдпъдъка притиснал жена да набеди в изнасилване негов конкурент. Тя се разкая

Близкият до Делян Пеевски бизнесмен е сочен за основен фактор в купуването на гласове в бургаско и неформален шеф на местното МВР

Престъпления срещу правосъдието, фабрикуване на доказателства, набеждаване и съсипване на човешки животи. В основата на тази адска машина е Николай Филипов – Пъдпъдъка. Близкият до Пеевски бизнесмен е сочен за основен фактор в купуването на гласове в бургаско и неформален шеф на местното МВР.

Днес Емилия Ташева Кирова свидетелства пред Прокуратурата и пред Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР. Както и пред камерата на BIRD.

Тя е трябвало да влезе в ролята на основен свидетел, пострадала, а вероятно и на частен обвинител и граждански ищец по дело за изнасилване срещу Валентин Каравълчев. Самата Кирова твърди, че под давлението на Николай Филипов Филипов, по-популярен като Ники Митничаря или Ники Пъдпъдъка и неговата близка Росинка Бъчварова, тя склонила да подаде сигнал срещу Каравълчев, че я е изнасилил. „Жертвата“ обяснява, че изнасилване не е имало, макар че в сигнала й са описани няколко посегателства над сексуалната й неприкосновеност.

„Николай Филипов и Росинка ми съсипаха живота. Имам 16 годишна дъщеря, която не мога да погледна в очите, не зная как да й кажа кое е правилно и кое не. Излъгах, аз трябва да я възпитавам, как да я възпитавам, като аз излъгах? Синът ми една година ме моли да ги погледна, как да му кажа какво съм извършила? Не зная защо ме съсипаха тези хора.“

Това заявява Емилия Кирова при срещата ни в края на месец септември 2025 г. и обяснява в детайли как се е стигнало до подаването на сигнала срещу Валентин Каравълчев. Когато се срещаме с Емилия производството срещу него е все-още висящо, а той е обвиняем. Жената е силно разстроена и уплашена. Тя ясно съзнава, че лъжесвидетелствала, за което я грози опасност от наказателно преследване. Но е категорична: „Не знам как ще продължа, но няма да продължа с тази лъжа. Няма да продължа повече така. Аз не съм изнасилвана от Валентин Каравълчев. Никога не се е държал непристойно дори. Съжалявам за това, което направих, нямам думи за това, което направих.“

Емилия е категорична, тя е лъжесвидетелствала срещу Валентин Каравълчев. Без да е било така, тя е твърдяла, че е била изнасилен от мъжа, който й е бил работодател. При това повече от веднъж. Така на 11 ноември 2024 е образувано ДП 425/2024 по описа на ОД МВР Бургас. След сигнала на Кирова от 2025 до ВКП и ДВС на МВР, че е била склонена да даде неверни показания, с които е набедила Каравълчев в изнасилване, производството е прекратено от прокурора Георги Русев от Районната прокуратура в Бургас.

Технология на лъжата

За Емилия историята започва, когато нейната приятелка Росинка Бъчварова ѝ се обажда и ѝ съобщава, че Николай Филипов искал среща с нея. Жената не отказва с мисълта, че бизнесменът я търси за работа. Тя е работила за него и за Валентин Каравълчев докато двамата все-още са съдружници. Работила е в комплекс „Рибарника“ – Малко Търново. След като напуснала не разбрала, че отношенията между Филипов и Каравълчев се били обтегнали и дори между двамата пламнал конфликт. Когато се срещат, Филипов я разпитал дали има в телефона си сексуална кореспонденция с бившия му съдружник.

„Казах му, че съм нямала такава с него. Просто работно. Да имала съм някаква кореспонденция, но само работно. Каза да си проверя телефона, проверих, казах му, че всичко съм изтрила. Не ми е трябвало, изтрила съм го. И от там се почна, нали..

„Нали, знаеш, той какво ми направи, какъв е.“ Той му имал доверие, а той (Каравълчев) се подиграл с него. От този тип. Почна да ми обяснява, как дръпал някакви момичета Валентин Каравълчев. И мога ли да му помогна.“

За конфликта си с Ники Пъдпъдъка Каравълчев е разказвал още през септември 2024 г. Конфронтацията между двамата някогашни съдружници е до толкова ожесточена, че по сигнал на Каравълчев служители на ОД МВР Бургас влизат на претърсване и изземване на Порт Европа, за да търсят контрабандно гориво. Според данните на МВР, такова е намерено. От своя стана Николай Филипов и Росинка Бъчварова отричат да са били уличени в контрабанда, поне в рамките на въпросната операция. Именно в тази напрегната ситуация Бъчварова се свързва с Емилия Кирова и я склонява да подаде сигнал, че е била изнасилвана, за да подкрепи други момичета, които били жертва на Каравълчев. На мнимата жертва първоначално всичко и изглеждало като шега, докато не подала сигнала в МВР. Чак тогава осъзнала в какво се е забъркала.

В хода на разследването срещу Каравълчев „пострадалата“ била подложена на психиатрична експертиза. Тъй като твърдените от Емилия престъпления би следвало да са били извършени много назад във времето, най-малко 2 години преди подаването на сигнала, очевидно за МВР и прокуратурата е било невъзможна да направят ДНК експертиза, с която да верифицират, че Каравъчлев е извършител на твърдяното изнасилване. Разследващите органи не разполагали и със способ да си набавят други несъмнени доказателства за вината на обвиняемия. Затова обвинителната теза следвало да се подкрепя освен със свидетелски показания и с психиатрична експертиза на твърдяната жертва.

Още след като подала сигнала, Емилия Кирова осъзнала, че не иска да продължава с тази лъжа. Агонията ѝ, преди да информира властите, продължава около година. Още в първите дни, след като се превърнала в лъжесвидетел, тя информирала първо Бъчварова, а после и Филипов, че иска да се откаже. Тогава започнал натиска. Когато Филипов разбрал, че в някакъв момент Емилия Кирова се е консултирала с външен адвокат, започнал да я заплашва, разказва жената.

„Ще те съсипят. Цял живот ще работиш, за да си плащаш делата. Звъняха ми постоянно.“

Сянката на МВР, прокуратурата и Ново начало

Междувременно Емилия Кирова била подложена и на друга форма на натиск. Филипов постоянно и обяснявал, че е много влиятелен в МВР и в съдебната система.

„Разказваше ми през цялото време за… Владо Маринов, шефа на полицията, за Ради Пенев. Нали знаеш, те са наши хора. 1812 Няма да имаш проблем, никой няма да те търси тебе, никой няма да те занимава.“

Кирова е убедена, че директорът Маринов и заместника му Пенев – бивш директор на БОП Бургас, през цялото време са били в течение на натиска над нея да лъжесвидетелства пред съда. От своя стана Бъчварова потвърждавала, че Пъдпъдъка е фактор за бургаските силови ведомства.

Тя Роси казваше, той, нали знаеш кой е Владо Маринов, нали знаеш за Иван Малинов… и така.

Всъщност Росинка Бъчварова, освен че е приятелка на Емилия от повече от 25 г., е популярен търговец на горива в Бургас. Сочена е за прокси на Николай Филипов. В последната година тя беше афиширана като част от местната структура на ДПС – Ново начало в морския град. Началникът на „Криминална полиция“ в ОД МВР Бургас – Иван Малинов, е неин роднина. Синът на Бъчварова е свързван със серия палежи на автомобили в Бургас и липсата на адекватни действия на МВР по темата се обяснява от местните с протекция от страна на Малинов. Синът ѝ е свързван и с нападение над сегашния депутат от Ново начало Калин Стоянов, когото подозира в опит да отнеме активи на семейството му и като отговорен за репресия над него.

Позициите на Филипов и Бъчварова в МВР обаче вероятно са спомогнали за потулването на скандала. Все пак Николай Филипов е сочен от BG elves за дилър на корпоративния вот, който ДПС получава в Бургас. Всичко изброено по-горе обуславя хипотезата, че Емилия Кирова не просто се изправя срещу един „добре облечен“ бизнесмен, а срещу един от движещите фактори на ДПС – Ново начало в Бургас.

За капак Филипов претендира пред Емилия, че е много близък и с двама магистрати – Любомир Петров и Мануел Манев. Валентин Каравълчев потвърди, че Филипов наистина е близък с горепосочените лица. По думите му Владо Маринов отдавна е „на хранилка при Пъдпъдъка“, но вместо червейчета, получавал пачки. Връзката между Маринов и Филипов е верифицирана чрез снимка от сватбено тържество, на партньор на Пъдпъдъка, на която присъства и Владо Маринов. Тази връзка екипът ни приема за документално доказана. За Ради Пенев Каравълчев твърди, че е бил на team building, организиран от Филипов. В качеството си на какъв антимафиотът присъства на събитието, не е ясно. Пенев е сочен за един от най-близките на Калин Стоянов, докато последният е министър. За Любомир Петров и Мануел Манев Каравълчев декларира, че присъствал, когато Филипов е разговарял с тях през телефона на трето лице.

В бургаската прокуратура не знаят кой е Николай Филипов или пък не го познават

Верни на журналистическите стандарти потърсихме назованите магистрати за коментар. Прокурорът Мануел Манев отрече да е свързан с Филипов. „Кой е тоя Николай Филипов? Има там един бургазлия, който там го пишат, не го познавам този човек. Нито някога някъде съм бил заедно с него, няма какво да коментирам повече.“

Колегата му Любомир Петров също отрече свързаност с Филипов. „Това са несериозни неща, абсолютно несериозни неща. Никога не съм се занимавал с преписки, дела или каквото и да е свързано с този човек.“

Най-нервно отговори зам. Директора на ОД МВР Бургас Ради Пенев, който троснато отговори да си питаме свидетеля, който ни е дал коментар. Най- пространен се оказа коментарът на самия Николай Филипов, който наистина ни изненада с излагането на конспиративни теории. На въпроса дали е подбуждал към лъжесвидетелстване Емилия Ташева Кирова, Филипов заяви:

Събеседникът ни изрази увереността си, че BIRD.BG e собственост на Любомир Парашкевов, който лично му се бил хвалел. Или поне Филипов така твърди. „Не искам а да влизам в такъв диалог с вас специално, нали, защото с вас ще се виждаме само на едно място и това ще бъде в съда. Ако продължавате по същия начин.“

(Филипов води няколко дела срещу журналисти от екипа ни)

От думите му и от медийни публикации оставаме с убеждението, че Филипов има някакъв конфликт с въпросния Любомир Парашкевов. Проверка в Търговския регистър обаче не откри съдружие между тях и за момента предметът на спора им не е ясен, ако такъв наистина съществува. Когато опровергахме твърденията на Филипов и посочихме, че сайтът е собственост на DRJI – Data for Reporters, Journalists and Investigations, той отговори.

„Недейте да заблуждавате цялата общност бе! Защо, защо говорите глупости на… Въобще няма нищо такова! Взимате едни пари от европейски институции, а пък сайтът ви е частен.“

По повод твърденията, че е склонявал към лъжесвидетелстване Емилия Кирова, Филипов заяви:

Емилия, тя си отговаря за нея си. (…) Ще си говорим с вас живот и здраве. Аз си говоря с Вас. Само да сме живи и здрави, нали. Ако не прекаляваме със забранените вещества, нали. Да имаме дълъг живот, нали. Спокойно, не се притеснявайте, нали. Аз ви казвам, че абсолютно всичко ще излезе наяве. И недейте да пишете глупости… А какво ще ми кажете за Емилия? Емилия, ще си… Емилия и с нея също ще се видим, понеже тя ме намеси нали в някои неща…“ Тя ви посочи, като лице, което я е склонило към лъжесвидетелстване, заедно с Русинка Бачварова. Бе кой ще…. Абе човек, абе той Валентин може и теб да на*бе бе. Абе той, той, той е ненормалник бе човек.

После ни беше обяснено, че Валентин Каравълчев е “олигофрен” и последва въпроса „Ти нормален ли си да се обаждаш за такива работи?“

Въпреки, че делото срещу Каравълчев е прекратено, Филипов твърди, че той е отговорен за нееднократни изнасилвания на Емилия Кирова.

Питах момичето, счетоводителката, тя ми каза нали, господин Филипов аз не исках да ви казвам, тя дойде разплакана, Валентин я е насилвал няколко пъти. Искаше да напуска и той не ѝ е давал да напуска. Викам добре, ти защо? Ами на, защото нали съм жена и така нататък и я посъветвах да вземеш болничен. И после я държах без болничен. Един месец я водих на работа нали и тя е без болничен. Въобще не ме занимавайте с тази такова… на има си официален ред по това нещо Е, то делото е прекратено Е, много ясно нали един тъжител като си оттегли показанията делото се прекратява сега вие да не се раждате вчера.

Изложената от Филипов теза не отговаря правната действителност. При престъпления от общ характер прокуратурата решава дали ще продължи наказателното преследване, без значение дали свидетелите са се отказали от своите показания, стига да има достатъчно други доказателства за вина. Очевидно в случая такива липсват. Разговорът с Филипов продължи почти един час, но в статията са цитирани негови изказвания до момента, в който той поиска да бъде изключен записа.

Все пак ще си позволим да огласим факта, че той ни обеща да даде пространно видео интервю за BIRD. Вероятно тогава би могъл да обясни странния синхрон, с който той и депутата от ДПС Ново начало Калин Стоянов са завели дела срещу членове на екипа ни.

Свързахме се и с Росинка Бъчварова. Пред нас тя не каза нищо различно от онова, което вече е обявявала по темата пред други електронни издания. Накратко тя зави, че Емилия Кирова със сигурност е била убедена от мъжа, с който живее на семейни начала да оттегли показанията си срещу Каравълчев, защото в един момент въпросния мъж си купил два микробуса и лека кола. А той бил човек, който дължи пари на цял Бургас.

„Аз съм омерзената, разбирате ли?“

Бъчварова заяви, че Кирова е „Много добра, но много проста“, комарджийка и алкохоличка. По начина, по който Бъчварова описва вече бившата си приятелка, Емилия изглежда перфектен потенциален лъжесвидетел – човек който би могъл да бъде притиснат. Вероятно обаче това е било грешна преценка.

За Каравълчев нещата не свършват дотук. Въпреки, че противоречи на европейското право и има няколко произнасяния на СЕС по темата, МВР е внесло преди прекратяването на делото срещу него искане да му бъде направена полицейска регистрация. Районният съд в Малко Търново и съдия Станимира Ангелова Иванова от Окръжния съд в Бургас действат като „гумен печат“ и се произнасят с определение такава да бъде извършена. Сега, макар че вече не е обвиняем, за Каравълчев продължава битката срещу полицейската регистрация.

Димитър Стоянов, Bird.bg