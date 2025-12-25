25.12.2025 | 19:27

Пъф Деди поиска незабавното си освобождаване от затвора

Адвокатите му депозираха заявлението в съда

Адвокатите на хип-хоп изпълнителя Шон „Диди“ Комбс (Пъф Деди) призоваха Федералния апелативен съд в Ню Йорк да разпореди незабавното му освобождаване от затвора и да отмени произнесената присъда по обвинения, свързани със склоняване към проституция, или да разпореди на съдията по делото да намали четиригодишното наказание, предаде АП.

Защитниците депозираха заявление до Втори апелативен съд в Манхатън. В него се казва, че федерален съдия е допуснал доказателства за обвинения, по които Кумс вече е бил оправдан, да повлияят несправедливо на присъдата.

Рапърът, който е на 56 години, е в затвора в Ню Джърси и трябва да бъде освободен през месец май 2028 г. Той беше оправдан по обвиненията в организиране на престъпна група и трафик на хора с цел сексуална експлоатация на съдебен процес, който приключи през юли. Комбс беше осъден по закон, забраняващ транспортирането на хора през държавните граници с цел сексуални престъпления.

Адвокатите твърдят, че съдия Арун Субраманян е действал като „тринадесети съдебен заседател“ през октомври, когато осъди рапъра на четири години и два месеца лишаване от свобода. Те настояват, че магистратът е допуснал грешка, като е позволил доказателствата, свързани с обвинения, по които клиентът им вече е оправдан, да повлияят на произнесената от него присъда.

Защитата отбелязва, че Шон „Диди“ Комбс е осъден за две по-леки престъпления, свързани с проституция, които не са били със сила, измама или принуда. Адвокатите искат от апелативния съд, който все още не е изслушал устните аргументи, да оправдае Комбс, да разпореди незабавното му освобождаване от затвора или да нареди на съдията Субраманян да намали присъдата му.