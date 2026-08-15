15.08.2026 | 12:47

“Палавата Павела“ се учи на кунг-фу в манастира в Шаолин

Бившата депутатка от ИТН Павела Митова остави дребните политически разправи и отиде в Шаолин, за да стане кунгфу майстор и чан будист

Бившият народен представител от „Има такъв народ“ и ексшеф на комисията по енергетика, останала в историята като „30-секундната комисия“- Павела Митова изненада последователите си в Тик Ток с новото си амплоа.

В профила си в социалната мрежа тя сподели видео със заглавие „Шаолин Кунг Фу“, в което демонстрира завидна физическа форма и сложна техника – боравене с тояга, меч и ветрило, както и катерене на стълби на ръце директно от легендарния манастир в Китай. Видеата предизвикаха множество полярни реакции в социалните мрежи.

Видеото с Павела Митова предизвика интерес и в Северна Македония. Радио „Лидер“ публикува материал за неочакваната ѝ трансформация, с колоритното заглавие: „Екс бугарска пратеничка што плукаше по Македонија заврши како монахиња во Шаолин Храм“.

Македонското издание представя историята с доза ирония, като посочва, че бившият български депутат е заминала за храма Шаолин, където се е посветила на монашески живот и изучаване на кунг-фу. Публикацията припомня и политическото ѝ минало, като акцентира върху публичните ѝ позиции по отношение на Македония.

А за тези, на които кунг-фу кадри и македонски статии не са им достатъчни, може да чуете парчето „Палавата Павела“. Още през декември 2025 г. артистът ServalanOW ѝ посвети популярната сатира „Палавата Павела“.