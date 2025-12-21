21.12.2025 | 13:10

Пари срещу мълчание и Инфлуенсъргейт

В петък чрез ченгеджийска елементарна операция няКОЙ се опита да компометира и дори заличи скандала

Втора седмица в Инстаграм се случва нещо, което не достига до потребителите на Фейсбук. И нормално – стана ясно, че младите от протеста не гледат телевизия и не ползват социалната мрежа, предпочитана от по-възрастните от тях – Фейсбук.

Ето хронологията на събитията:

След първия голям протест в края на ноември последователи на известните инфлуенсъри в България започнаха масово да изразяват в социалните мрежи недоволството си от мълчанието за протестите на любимите си онлайн идоли. Случайно или не, преди втория голям протест на 1 декември, наблюдавахме инфлуактивизация относно събитията в страната. Хора, които от години целенасочено не споделят мнения по политически въпроси, не само изразиха позиция, но и присъстваха на протеста. Дали целият онлайн протестен тренд беше органичен или не, биха могли да кажат хората, които анализират съдържанието в социалните мрежи по-задълбочено (като сенсика). Но е факт, че много инфлуенсъри осъзнаха, че споделяйки съдържание за протестите привличат много нови последователи и постигат огромен медиен рийч.

След протеста на 1 декември в инстаграм се появиха твърдения, че има инфлуенсъри, които са получили възнаграждение срещу мълчание. В редакционната поща на BIRD.BG получихме сигнал именно за такава практика. Журналистическата етика не позволява да разкрием самоличността на информатора ни, но особеното в този сигнал е твърдението, че такова предложение не е направено по телефон или чрез комуникационен месинджър.

Определяме информацията като логична и следователно легитимна. Това ни мотивира да проверим КОЙ стои зад маркетинг агенциите, работещи с инфлуенсъри. Така стигнахме до ИНФЛУЕНСЪР БГ и връзката с Велислава Кръстева – пиарката на Пеевски.

Не твърдим по никакъв начин, че инфлуенсърите, работещи в тази агенция, имат нещо общо с практиката “пари срещу мълчание”, но както ние, така и гражданите имаме право да задаваме въпроси, особено когато откриваме връзки с човека, заради когото цялата държава се тресе от протести.

Ченгеджийска операция за контрадезинформация?

Fast forward до петък, когато профил, създаден в началото на деня под името adellgroup, започна да праща лични съобщения до инфлуенсъри, създаващи различно съдържание – от готвачи, до UGC криейтъри. Получихме сигнали още в ранният следобед, че отново се правят предложения за пари срещу мълчание. Дори и ние препубликувахме един такъв сигнал, преди те бързо да се намножат и да залеят Мрежата, което ни запали червената лампа.

Бърз преглед на въпросния профил показа, че той е съвсем прясно създаден, няма последователи, заключен е и няма никакво споделено съдържание. По-късно между потта във фитнеса, други инфлуенсъри направиха справка за Аделл груп в търговския регистър. Но Аделл Груп Еоод е дружество, което през 2013 сменя собствеността си. Ния Коцева и майка ѝ Велислава Кръстева прехвърлят дяловете съответно на Алтен Илиева (моделка, спрягана за близка до Ахмед Доган) и Лозан Лозанов, преди повече от десет години.

За да сме напълно обективни – няма никакви данни, че въпросният профил в инстаграм има общо с пиарката на Пеевски или сегашните собственици на Аделл Груп. Видяхме и тенденциозното отношение в съобщенията, разпратени вчера – агресивни и нападателни. Целта е да бъдат забелязани и да се вдигне голям инфлуенсърски шум. Както и стана.

Малко по-късно вечерта профилът adellgroup беше изтрит от инстаграм.

Защо се прави това?

Засега работим върху две хипотези:

ченгесарска пиарщина с хвърляне на менте, за да се компрометира истинската информация, а тя е за реалната възможност партийна централа да въздейства на съдържанието на много инфлуенсъри. Делян Пеевски от години показва умения за постигане на медиен контрол. Дали няма интерес близки до него хора да имат дъщери, създаващи агенции за инфлуенсъри и имащи влияние върху съдържанието в социалните мрежи?

кампания с идеята инфлуенсърите, които евентуално се съгласят да приемат пари срещу мълчание, да бъдат показани публично.

