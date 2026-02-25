25.02.2026 | 12:25

Парламентът отхвърли ветото на Йотова върху Изборния кодекс, БСП се разцепи

Промените, предложени от "Възраждане", ограничават броя на секциите извън ЕС. Лидерът на парламентарната група на БСП Наталия Киселова подкрепи ветото

На предстоящите избори на 19 април в страните извън ЕС ще могат да се създават до 20 избирателни секции, извън тези в посолствата и консулствата. Това се разбра, след като днес Народното събрание потвърди окончателно промените в Изборния кодекс, с които се налага този таван на броя на секциите. В пленарната зала беше гласувано ветото на президента Илияна Йотова, което тя наложи върху въпросните поправки, но то събра под 100 гласа, а бяха необходими най-малкото 121.

При повторното гласуване на законопроекта в негова подкрепа се обявиха 126 депутати – 64 от ГЕРБ, 33 от „Възраждане“, 3-ма от ДПС, 8 от БСП, 16 от ИТН и двама независими. Срещу законопроекта и в подкрепа на ветото бяха 86 депутати – 32 от ПП-ДБ, 24 от ДПС, 7 от БСП, 14 от АПС, 6 от „Величие“ и трима независими. 10 от МЕЧ се въздържаха, както и един независим. Така общо 97 парламентаристи отказаха да подкрепят законопроекта, което дори не се доближава до нужния брой гласове.

С приемането на законопроекта на „Възраждане“ депутатите отново (ГЕРБ, БСП, ИТН и разбира се – вносителите) окончателно се въвежда горна граница от 20 секции, които могат да бъдат образувани извън територията на дипломатическото и консулското представителство, независимо от броя на подадените заявления.

На 11 февруари президентът Йотова наложи вето върху промените, ограничаващи броя на секциите, които могат да бъдат разкрити в държави извън Европейския съюз. Юридическият екип на Йотова мотивира ветото с това, че където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право.

Дебатите

При днешното повторно обсъждане на промените в Народното събрание (НС) първа говори Надежда Йорданова, бивш правосъден министър на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Заяви, че от парламентарната група поддържат становището си и няма да подкрепят върнатите за повторно гласуване промени в ИК.

Според нея не е редно шести ден след насрочването на предсрочни избори в парламента да се обсъждат промени в гласуването на гражданите ни извън ЕС. Подчерта, че в Конституцията е заложено правото на глас на всеки гражданин.

Надежда Йорданова посочи че според социологическите проучвания избирателната активност този път ще бъде по-висока и че политиците ще работят за това. Попита как в такъв момент може да се ограничава вота на българските граждани. „Не става въпрос за изменения, които да гарантират по-добър изборен процес, а за грозна сделка, при която някои партии целят да получат служебна преднина за повече тежест а други – да накажат тези, които са спрели да ги подкрепят“, каза тя.

Хамид Хамид (ДПС-Ново начало) нарече предложените промени противоконституционни и заяви, че нарушават правото на гласуване на хиляди български граждани. „Желаят да ограничат гражданите на Турция да гласуват. За това става въпрос. Чувам подмятания – да оставим онези от Великобритания и САЩ, да накажем тези от Турция. Това ли е демокрацията, колеги?“, попита той и припомни за т.нар. Възродителен процес.

Хамид призова депутатите да подкрепят мотивите на Йотова и да отхвърлят „мракобесния“ законопроект на „Възраждане“.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов (ПП-ДБ) каза, че ДПС-НН имат голям опит в това да блокират законодателни инициативи чрез конкретни „разбирателства“: „Призовавам ви да отидете до ГЕРБ и БСП и да им кажете, че няма да подкрепите новия подуправител на БНБ, ако те сега подкрепят този закон.“ „Как може да ме карате да правя такива сделки, това е срамно!“, отговори му Хамид.

Явор Хайтов от АПС заяви, че неговата парламентарна група няма да подкрепи промените в ИК и че застава зад ветото на Йотова. „Винаги поставяме на първо място интереса на българските граждани и не се интересуваме особено къде са те“, каза той.

Киселова изрази лична позиция, но не говори от името на групата си

Лидерът на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ доц. Наталия Киселова отбеляза, че очевидно всички се вълнуват от процесите в БСП, коментирайки шумът в залата при излизането ѝ на трибуната. „Това означава че БСП е тази, която показва как трябва да съществуват и да се развиват системните партии„, каза тя. Подчерта, че е била съм член на СИК като представител на държавата три пъти – в Турция, Великобритания и САЩ.

„Днес хората, които промениха Конституцията през 2023 г. и дадоха възможност на лица с друго гражданство да бъдат кандидат за народни представители твърдят, че тези промени застрашават. Българската конституция има действие на територията на България и в чужбина се прилага на принципа на местното законодателство. Прякото действие е на територията на страната“, настоя тя. „Ще подкрепя ветото на президента, защото времето за промени беше преди една година. Това е едно условие в кодекса за добрите практики“, заяви Наталия Киселова.

Божидар Божанов я попита как ще гласува парламентарната група на БСП, а не тя лично. „Моето лично мнение и което сме обсъждали в групата е, че промените не трябва да се случват е момент, в който предстоят избори. Мисля, че това е най-разумно“, отговори Киселова.

Добави, че двойното гражданство за кандидат-депутати, позволено от промените в Конституцията, нарушава националната сигурност. Атанас Славов (ДБ) призова да не се допуска накърняване на гражданските права. Седим Али (АПС) коментира, че промените в ИК, предложени от „Възраждане“, няма да доведат до по-честни избори и повишаване на доверието на гражданите в изборния процес.

Петър Петров от „Възраждане“ заяви, че ще гласуват против, защото мотивите на президента са несъстоятелни. Обвини критиците на промените в лицемерие, защото българите „изгонени“ в чужбина нямат собствен избирателен район.

Атанас Зафиров (БСП) каза, че ако се въведе такъв избирателен район в чужбина български региони ще загубят представителство в парламента.

Цвета Рангелова (Възраждане) каза, че ще станат ясни и договорките на ПП-ДБ, които очаква да гласуват заедно с ДПС-НН по промените в ИК.