01.03.2026 | 10:29

Първанов и Станишев се обединяват срещу Радев

Бившите председатели са изплашени, че новата партия ще ги изхвърли окончателно извън политиката

Сергей Станишев и Георги Първанов стоплят отношенията след 17-годишна студена война, която ескалира и стигна точката си на кипене през 2012 година. Именно тогава бившият президент даде заявка, че ще се кандидатира за шеф на БСП, а Станишев, освен че водеше столетницата, правеше първи крачки начело и на европейските социалисти и вече се чувстваше още по-силен. Със солиден международен гръб.

Днес всичко изглежда забравено, а нападките и откритата вражда остават в миналото. Дори, ако ги питате, и двамата сигурно ще ви отговорят, че е добре в учебниците по политическа история този период на БСП да бъде заметен под масата. Сега Станишев и неговият политически баща Първанов изглеждат по-близко един до друг, както не се е случвало от 17 години насам. Обединява ги не само миналото им в левицата, която по тяхно време наистина беше политическа сила. Обединява ги вече и новият любимец на остатъчния ляв електорат Румен Радев.

По-скоро не Радев, а опасността, че появата на доскорошния президент означава практически край на каквато и да било възможност за връщане обратно в голямата политическа игра и на Станишев, и на Първанов, уточнява „Филтър“. Както точно каза дългогодишен член на БСП – президентска партия ги раздели, президентска партия ги събира. С уточнението, че първата президентска партия е неуспешният проект АБВ на Първанов, а днешната президентска партия е бъдещият проект на Радев, на когото всички социолози единодушно дават победа на предстоящите парламентарни избори.

Сергей Станишев не само декларира подкрепа за новото ръководство на БСП в лицето на Крум Зарков, но призова социалистите да не спират с подкрепата си за столетницата. „БСП е в смъртна заплаха и затова трябва да бъде мобилизирана максимално. Нашите симпатизанти трябва да знаят, че проектът на президента Радев не е като да гласуваш за генерал Радев като президент“, заяви Станишев и даде да се разбере, че без ляво в парламента не може. Според него БСП е длъжна бързо да намери своя път на модерна левица със своя физиономия, която да не бъде възприемана като присъдружна организация на когото и да било. Бившият премиер увери, че щял да се включи активно в политическия живот, за да подкрепи БСП.

Едно от първите предупреждения, които Станишев отправи, бе към служебния кабинет да не си позволява да прави политически чистки, заемайки територии за в бъдеще. А поисканите оставки на разследващи по случая „Петрохан“ определи за смущаващи. Според него Борисов, Пеевски и Радев пречат в близка степен еднакво на развитието на българската политика и управлението.

Близки тези разви и бившият президент Георги Първанов. „Идеята за битка с модела трябва да получи разшифровка – трябва да видим за кой модел става дума. Мисля, че борбата с олигархията и мафията можеше да получи по-добра реализация от позицията на държавен глава. Един президент има повече лостове от един все още несъстоял се партиен лидер“, коментира Първанов и уточни, че Румен Радев не е дал знак да иска да представлява левите избиратели. „Нямам дилема на предстоящите избори – ще гласувам за „БСП – Обединена левица“. Още повече че сега виждам промяна, която съм мотивиран да подкрепя, защото тя ще ни върне в мача“, допълва Георги Първанов.

Така на практика двамата със Станишев са вече от една страна на барикадата. Ситуация, която наистина не е виждана дълги години.