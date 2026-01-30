30.01.2026 | 15:10

Паси намразил Цветанка Ризова заради скандал с проститутки?

Отмъщението на „Пъсев“: Как едно интервю от 2012 г. превърна ефира на „Лице в лице“ в бойно поле между бившия министър и водещата

Скандалното отношение на Соломон Паси към водещата на „Лице в лице“ Цветанка Ризова, който в ефир я посъветва да пие вода, вместо да му задава въпроси и да го прекъсва, има своя дълга предистория, пише в. „Уикенд“.

През далечната 2012 година журналистката кани за свой събеседник бившия главен прокурор Никола Филчев. По това време Ризова е водеща на публицистичното предаване по нова телевизия „На четири очи“. В това телевизионно участие Филчев съобщи, че бил спипан с елитни проститутки на „Лъвов мост“. където той съобщи, че външен министър, който според него трябвало да се казва Пъсев, но се самонаричал Паси, бил заловен на Лъвов мост с елитни компаньонки.

По думите на Филчев “Пъсев” бил награден от “едни момчета” с 10 000 долара, което станало причина той пък да се награди с момичетата.

Това твърдение предизвика гневна реакция от страна на Соломон Паси. Само два дни по-късно, той се появи в ефира на несъществуващата вече ТВ7, за да разкаже, че докато е бил външен министър на България в периода 2001 – 2005 година, Филчев го изнудвал с папка компромати.

„Историята е проста. Никола Филчев поиска дипломатически паспорт с 10-годишна давност. Аз му казах, че по закон могат да са само 5-годишни. Той ми показа една папка, за която твърдеше, че била пълна с компромати. Аз обаче ни най-малко не се уплаших“, обяви тогава Паси.

Именно това участие на Филчев настроило Паси срещу Цветанка Ризова, която оставила интервюирания от нея събеседник да сипе хули по негов адрес.