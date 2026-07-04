04.07.2026 | 9:34

Паскал се завърна в контрабандата, пак изнася нелегално цигари

Произвеждал по 50 000 кутии с папироси на ден в цехове в Димитровград и в плевенско село, прекарва ги до Германия

Митичният аферист Никола Николов – Паскал възобнови нелегалния трафик на цигари към Европа.

66-годишният контрабандист е създал 2 фабрики в Димитровград и в плевенско село, внасяйки скъпи машини от Индия и Пакистан, твърди столичен таблоид. В цеховете се произвеждат фалшиви папироси „Давидоф“ и „Марлборо“ с дневен капацитет до 50 000 кутии. Стоката се транспортира с микробуси до складова база край Русе, а оттам с камиони заминава през Румъния към Германия и Франция. За логистиката до Русе отговаря Стефан Димитров – Малката Яра.

Слуховете гласят, че сенчестият бос пак се ползва с политически чадър и е възстановил контактите си в митниците. Това се случва само 3 месеца след като Никола Николов – Паскал се измъкна с условна присъда. На 26 март съдия Николай Николов от Софийския градски съд одобри тайно споразумение с прокуратурата. Трафикантът получи 2 години и 8 месеца условно с 4 години изпитателен срок и глоба от 25 000 лева.

Престъпната дейност е извършвана в група с Марин Димитров – Ярата, Живко Коцев, Петя Банкова и Петър Субев. В пазарджишкото село Црънча Никола Николов – Паскал и Стефан Димитров са държали и 750 500 кутии без бандерол. След екстрадиция от Сърбия, Никола Николов – Паскал даде показания пред комисията, че Асен Василев, Бойко Рашков, Живко Коцев и Петя Банкова са получавали огромни месечни подкупи за покровителство на мащабната схема.