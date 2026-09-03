03.09.2026 | 22:20

Пациент почина на пейка в болница

Случаят е от Стара Загора и се разследва от прокуратурата

64-годишен пациент е намерен починал на пейка в коридора на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града. Сигнал за инцидента е получен снощи около 21:00 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по чл.123, ал.1 от Наказателния кодекс за причиняване на смърт по немарливо изпълнение на занятие. Заместник окръжният прокурор Георги Николов коментира пред БТА, че ще се води разследване, за да се установи дали лекар или медицинско лице по непредпазливост, като не е извършило служебни свои задължения, е съпричастно към настъпилата смърт на пациента. „Това е работен текст, не казваме, че има непредпазливост, но това нещо трябва да се установи“, каза прокурор Николов.

В последните дни отново се коментира защо хора умират на метри от болници, без да им се окаже медицинска помощ, след като тяло на починал престоя доста време до входа на МВР болница в София. Лекарите твърдят, че в такива случаи нямали право да напускат работното си място, за да помогнат.