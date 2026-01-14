14.01.2026 | 10:36

ПАВЕЦ „Чаира“ – пореден провал за 300 млн. лева

Централата има ключова роля в балансирането на системата и всяко забавяне на ремонта е повече от проблем

Мегаремонтът на ПАВЕЦ „Чаира“, който предвиждаше проектиране и доставка на изцяло ново оборудване за два от хидроагрегатите (ХА) на централата, няма да се състои. Или поне засега, пише „Капитал“.

Причината е, че поредният търг за избор на изпълнител претърпя крах почти на финала въпреки внушителната прогнозната стойност на обществената поръчка от около 124 млн. евро (242.5 млн. лв.) без ДДС, или близо 300 милиона с данъка. До изтичането на крайния срок (09.01.26 г.) за подаване на оферти за подмяна на ХА 3 и 4 не са били получени предложения, въпреки че срокът за това бе удължен на два пъти, става ясно от информация на възложителя Националната електрическа компания (НЕК).

Това на практика означава провал на поръчката, въпреки че от НЕК правят заявка, че ще опитат да изпълнят проекта „чрез промяна на подхода“. Точно какво ще бъде предприето обаче и защо трите обединения, останали в търга, се отказват – не е ясно.

До този етап в поръчката стигнаха „ФОИТ – ГБС Хидро“, в което влизат „Главболгарстрой интернешънал“ и „Фойт хидро“, и „Андриц хидро“ (свързана с Богомил Манчев). Третият участник е консорциумът „Ваптех – Тошиба – Джи Пи груп“ с партньори „Ваптех“, „Джи Пи груп“ и „Тошиба интернешънъл“, които са и производителите на оригиналното оборудване на „Чаира“.

Самата процедура бе обявявана няколко пъти и отлагана още толкова, като поръчката бе обжалвана и в Комисията за защита на конкуренцията, но дори това не я спря, въпреки че се „препъна“ на по-късен етап.

Внезапно охлаждане на интереса

Мегапоръчката на НЕК за ремонт на ПАВЕЦ „Чаира“ бе едно от събитията на 2025 г. – едно заради това, че процедурата най-накрая бе задвижена, след като на предишните два опита не се явиха кандидати, и второ – заради високата си прогнозна стойност, на която се разчиташе да привлече фирми, които да се заемат със сложната задача.

Сега обаче и трите сдружения, останали в процедурата, не са внесли нужните документи. „Отказът“ им от участие донякъде може да се разглежда и като съгласуваност, макар официално потвърждение за това много трудно може да има. Така или иначе обаче блокажът на ремонта е сериозен проблем предвид ролята на ПАВЕЦ „Чаира“ в управлението на енергийната система на страната.

В България проектите за съхранение на енергия набират скорост, но според експерти това съвсем не е достатъчно за осигуряването на баланс. Необходими са и мощности като „Чаира“, които също да обират луфтовете в моментите на недостиг или излишък.

Централата се счита за уникална именно поради това, а мощността й донякъде е сравнима с тази на един от блоковете на АЕЦ „Козлодуй“ – тя има 4 ХА с обща мощност 864 мегавата в генераторен режим и 788 мегавата в помпен режим. Така при недостиг водата от резервоарите се изпуска, за да се произвежда ток, а при свръхпроизводство тя може да се изпомпва обратно нагоре към язовир „Белмекен“ и така да харчи енергия до постигането на баланс. Всичко това е добре и за борсовите цени, с цел избягване на резките колебания.

Колеблив напредък

В края на 2024 г. НЕК успешно възстанови ХА2 на ПАВЕЦ „Чаира“, който през м.г. е работил безпроблемно 1203 часа в генераторен режим и 1570 часа в помпен режим, осигурявайки производство на 222 575 MWh електроенергия. С това агрегатът допринася съществено за ефективното балансиране и повишаването на сигурността и стабилността на електроенергийната система на страната, отчитат от НЕК.

От компанията изтъкват, че са напреднали и по други ключови етапи, свързани с възстановяването на ХА 1 и 3. Така или иначе обаче нуждата от цялостна подмяна на счупените елементи на „Чаира“ продължава да стои на дневен ред.

Завършването на цялостния ремонт на авариралата през 2022 г. централа явно ще се проточи във времето, а в момента малцина експерти се наемат с прогноза кога най-голямата помпено-акумулираща водноелектрическа централа на Балканите ще заработи отново в пълния си капацитет.