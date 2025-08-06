06.08.2025 | 13:52

Пеевски ги поиска, кабинетът му ги гласува: Държавните „Магазини за хората“ са факт

МС реши да учреди ново държавно предприятие за "социално ориентирана търговия"

Правителството не се трогна от критиките и все пак реши да учреди държавно предприятие със смешното име „Магазин за хората“ – сякаш другите магазини не са за хората или може би е вдъхновено от веригата за домашни любомци „Нечовешки магазин“.

На заседанието си в сряда МС гласува за учредяване на еднолично акционерно дружество, подчинено на агроминистъра Георги Тахов. „Магазин за хората“ ЕАД ще осъществява търговия с хранителни и промишлени стоки, като с предимство ще са продукти на български производители, а също и съпътстващи дейности, съобщават от правителството.

Предприятието ще е със седалище в София, а министър Тахов от седмици обяснява, че първият му обект ще е в Пловдив. Досега никой не е видял икономическа обосновка на странния проект, както и конкретен анализ на разходите, очакваните приходи и ползи. Вместо това упрнляващите използват голи обещания от рода на „целта на дружеството е да осигури приоритетен достъп до български стоки на достъпни цени за потребителите и за социално ориентирана търговия, особено в по- малките населени места. Очаква се намаляване зависимостта от вносни стоки на българския пазар“.

При изобилието от магазини от всякакъв калибър и със заявката за „евтини храни“ ЕАД-то звучи като обречен проект, в който ще потънат милиони левове на данъкоплатците.

В днешното съобщение на правителството дори не се споменава с какъв капитал ще стартира държавното ЕАД. При гласуването на годишния бюджет бяха предвидени 10 млн. лева.

Припомняме, че точката за създаването на държавните магазини, инициирани от лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски, бе в дневния ред на заседанието на кабинета миналата седмица, но изненадващо отпадна впоследствие. Причината – нужда от допълнителен анализ, обяви премиерът Росен Желязков. Очевидно такъв вече е наличен и заложеното в бюджет 2025 създаване на държавна хранителна верига магазини е факт.

Според законовите текстове магазините в тази верига ще продават преобладаващо храни и други стоки от първа необходимост, които са произведени от български фирми. Търговската надценка на тези стоки е ограничена до 10%.